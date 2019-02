'GH Dúo': Sofía Suescun niega su idilio con Matamoros tras ser su expulsión

MADRID, 8 (CHANCE)

Tras una semana de lo más polémica en la casa de Gran Hermano Dúo, Sofía Suescun resultó la última expulsada del concurso y es que, a pesar de haber ganado dos realities anteriormente, la joven no ha conseguido conquistar al público en esta ocasión.

Después de verse la cara en la sala de nominaciones con una de sus grandes rivales, María Jesús Ruiz, Sofía salió a la calle para disgusto de Alejandro Albalá. El ex de Chabelita no pudo evitar las lágrimas al enterarse de la expulsión.

Como era de esperar, Sofía se enfrentó en plató con la madre de Alejandro Albalá. "Le decías que le querías y luego cambiabas. Lo que tú has hecho ha sido jugar con mi hijo" le dijo Paz a Sofía. Por su parte la concursante se excusó diciendo: "Me da mucha pena porque tengo mucho espíritu ganador, pero hay que saber perder. He hecho muchas cosas que no debería haber hecho. Lo siento, no puedo ser perfecta".

Tras el gran revuelo que formó Kiko Matamoros después de confesar que entre él y Sofía sí que había habido algo, la joven dio su versión al salir de la casa: "Desde el odio se pueden decir muchas cosas. Ni fue el detonante de mi ruptura con Alejandro, ni tuve nada con él".

Por su parte, Sofía también aprovechó su reencuentro con Candela para contarle que Antonio Tejado intentó ligar con ella antes de entrar a la casa. "Yo creo que había intención de tonteo", explicó.