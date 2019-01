'GH DÚO': Kiko Rivera e Irene Rosales protagonizan su primer enfado

MADRID, 13 (CHANCE)

Aun no se ha cumplido una semana desde que los concursantes de 'GH DÚO' entraran en Guadalix y ya han empezado a surgir los primeros enfrentamientos, siendo Kiko Rivera e Irene Rosales uno de los primeros en protagonizar una tensa discusión.

El reparto de las tareas del hogar ha supuesto el primer roce entre la pareja, y es que mientras Kiko Rivera defendía que lo mejor era que cada uno fregase lo suyo, Irene le llevaba la contraria y se oponía asegurando que eso iba a ser mucho lío. La casa se posicionaba con la concursante y la alababan al grito de: "Irene, presidenta", a lo que Irene en el mismo tono respondía bromeando con su pareja: "A fregar, a fregar".

Pero al parecer la broma no sentaba nada bien a Kiko, que se sentía ridiculizado y salía de la casa a la terraza con muy malos humos. "A mí no se me olvidan las cosas", defendía el cantante con sus compañeros, mostrando su enfado. "Estas dando caña a quien no se lo tienes que dar", afirmaba el Dj sin que Irene le respondiera y entrara en discusión.

Pero Kiko muy enfadado continuaba: "Yo soy su marido y si sé lo que a ella le molesta no se lo hago", sentenciaba. El primer enfrentamiento entre una de las parejas más aclamadas de 'GH DÚO'.