Dulce desvela cómo está Isabel Pantoja tras las últimas polémicas

MADRID, 6 (CHANCE)

Tras el duro enfrentamiento que tuvo el miércoles con Anabel Pantoja, Dulce está completamente dolida con todo lo que la influencer le dijo en directo y no se puede quitar de la cabeza las afirmaciones que hizo en directo, tanto es así que no lo olvida.

Europa Press Reportaje consigue hablar con Dulce y se muestra de lo más desorientada y al preguntarle por la reacción que ha tenido Isabel Pantoja al documental de Julián Muñoz, manda a Anabel Pantoja al hospital: "Que se vaya a ingresar con el collarín, si tuviera todo lo mío estaría escayolada entera" y no duda en mostrarnos su hartazgo por la influencer: "Ay esta Anabel, no puedo más, con el collarín, pobrecita". Y es que la que fuera niñera de Isa Pantoja asegura que si por 'su niña' fuera, los Pantoja estarían unidos: "Si fuera por su hija estaría toda la familia unida, pero como no depende de ella".

Dulce está cansada de lo que dicen de Chabelita y asegura que la niña ha hecho bien parándole los pies a Kiko Rivera: "Hombre, es que de la noche a la mañana le ha vuelto a hacer lo mismo, es entendible que le haya puesto freno. Estoy muy cansada". Además, confiesa que el feo que le han hecho a Albertito no tiene perdón de dios: "Eso no debería ser así porque los niños no tienen culpa de nada".

En cuanto a cómo estará Isabel Pantoja, Dulce tira de humor y se ríe de la situación tan delicada en la que está la cantante: "Como siempre, feliz en su Cantora maravillosa... como yo le decía, mira te podías haber retirado millonaria en tu cantora maravillosa y mira como tiene que estar" y califica a Agustín Pantoja de ser igual que su hermana: "Buena pareja".