Dueños de 25 bares ponen su cara al cierre para dar ánimos: "Ya falta poco"

Laura López

El cierre de los bares echado hasta el suelo se ha convertido en un símbolo gris metálico de la crisis sanitaria del coronavirus pero, a partir de esta semana, 25 locales de España lucirán en ellos el retrato de sus camareros en forma de promesa: "Ya falta poco".

La marca de whisky DYC ha alquilado los cierres de 25 establecimientos de Segovia, Madrid, Cádiz y Málaga para dar una compensación económica a los dueños de estos negocios y pintar la persiana metálica de sus fachadas con el retrato de sus propietarios, acompañados de un mensaje de optimismo.

En Segovia, desde este miércoles, cinco bares de la capital de provincia vestirán el rostro de sus hosteleros, con el trabajo artístico de los grafiteros Nacho Welles, de Madrid, y Wiqtor Ink, de Toledo, a partir de una foto facilitada por los protagonistas.

Este es el caso del Pub Celia Bar, en el barrio de San Lorenzo. Su propietario desde hace 32 años, Juan Miguel, considera esta iniciativa "muy bonita": "Ya que estamos cerrados, que se nos vea la cara desde fuera", comenta en una entrevista con Efe.

El bar lleva con el cierre echado desde el 13 de marzo, un día antes de decretarse el estado de alarma, y las consecuencias han sido "muy malas" para él a nivel económico, pero también "anímico": "Lo peor es no poder hacer nada más que esperar".

La provincia de Segovia es la única en Castilla y León que no tiene ninguna zona básica de salud en la fase 1 de la desescalada, que prevé la apertura parcial de los bares.

Pero Juan Miguel, de 56 años, no abrirá su bar tampoco cuando Segovia llegue a esa etapa, ya que no considera rentable arrancar su negocio con tan solo la mitad de las mesas de su terraza, y el clima en Segovia aún no acompaña: "Esperaremos a la fase 2", señala.

La campaña supondrá un ingreso de 500 euros al mes en el caso del Pub Celia Bar, pero su dueño ve, más allá de esa cifra, que se trata un valioso gesto.

Para Juan Miguel, esta dará "visibilidad" al negocio, al mismo tiempo que recordará al barrio que ya "queda muy poquito" para el reencuentro: "Que nos vean nuestros clientes y piensen que seguimos ahí, esperándoles", afirma.

Otro de los locales a los que los vecinos pondrán cara a partir de este miércoles en la capital segoviana es Destino Café Lounge Bar, un bar de copas con cuatro años de trayectoria y al frente del cual se encuentra Víctor Blázquez.

El propietario reconoce que le da cierto pudor poner su rostro en la calle: "No me gusta ser protagonista, yo nunca salgo en las cosas, pero ahora tenemos que unirnos todos", explica.

Para él, los 1.000 euros que recibirá por el alquiler marcarán una diferencia: "Ahora mismo viene bien cualquier tipo de ayuda, aunque sean 10 euros".

El empresario de 36 años "vivía" de este pub y otro que regenta en la Plaza Mayor de la ciudad, llamado Daddy Cool: "Yo vivo de la hostelería y ahora, facturación cero", lamenta Blázquez.

Para él, como para tantos otros pequeños empresarios en España, "todo tipo de impuestos y cuotas" no han parado y, por parte del Gobierno, sólo ha recibido una ayuda para autónomos de 878 euros.

Lo que más valora este segoviano es el lanzamiento de un mensaje de ánimo al resto del sector: "Ahora no hay competencia, estamos todos a una", expresa.

En su opinión, este aliento de esperanza también llegará "a cualquiera" que pase por el barrio: "Si ves que en un sector que está realmente 'jodido' aún somos positivos, a todo el mundo le tiene que animar", razona

La marca ha invertido 100.000 euros en esta acción, repartidos entre ciudades y bares elegidos por su "estrecha relación" con ella, según explica su responsable de Marketing, Mila Baides. La compañía ya emprendió otras iniciativas solidarias relacionadas con la pandemia, como la donación de 20.000 litros de gel desinfectante fabricados en su planta de Palazuelos de Eresma, en Segovia. EFE

