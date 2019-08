El dueño de un restaurante en Albania se cuelga del parabrisas del coche de unos turistas españoles

Una situación absurda, cómica pero también por momentos terrorífica. Una familia de turistas españoles fue atacada por el dueño de un restaurante de Albania después de que éstos se marcharan del local ante la incompetencia en el servicio. Los españoles habían acudido a comer a un restaurante mientras visitaban el país. Pidieron la comida, pero ante la tardanza en servirla decidieron anular la comanda y marcharse. Algo que no gustó al dueño del local, que se encaramó al parabrisas de su vehículo durante más de tres kilómetros. El hombre no dudó tampoco en intentar romper la luna delantera.

El vídeo del incidente fue difundido por el periodista holandés Vincent Triest a través de su cuenta oficial de Twitter, donde se puede ver el cristal roto del coche, a causa de los golpes asestados por el hombre. Al final, consiguen que el hombre se baje del coche, mientras que los españoles siguen temblando de miedo.

After 3 km the owner tried to open the drivers door, trying to attack him. That was the moment the driver and terrified Spanish tourist managed to escape the enraged restaurant owner. It is said that the owner went mad, after Spanish tourists complained about the bad food. pic.twitter.com/2VA78P4VHj