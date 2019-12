El dueño del 'Bar Pepe' de Sant Vicent del Raspeig, tras repartir el 'Gordo': "Hoy sí que no abro"

Basilio Flores, propietario del 'Bar Pepe' de la localidad alicantina de Sant Vicent del Raspeig, donde se ha vendido gran parte del 26.590, el 'Gordo' de la Lotería de Navidad, ha celebrado con "mucha alegría" y "cerveza, champán y sidra" junto a sus clientes haber repartido tanto dinero "a mucha gente que se lo merece". El dueño del establecimiento se ha quedado con uno de los décimos premiados y regaló otro a su hijo, por lo que su primera reacción ha sido llamar a sus clientes y avisar: "Hoy sí que no abro".

Así lo ha contado a Europa Press durante la celebración que se alarga durante toda la mañana en este 'Bar Pepe'. "Yo llevo 30 años comprando ese número y hoy ha sido el día. Estoy muy contento, está repartido a clientes de la casa. Se ha quedado todo aquí en el pueblo, menos un décimo que se ha ido a Albacete", ha exclamado.

Basilio ha explicado que ha llegado hacia las 9.10 horas al local y se ha puesto a trabajar: "Me he puesto a trabajar, estaba haciendo café, y un cliente amigo mío me dice 'Basi, ¿que número llevamos nosotros? ¡Que nos ha tocado el 'Gordo'! Y digo "calla gilipollas". A las nueve de la mañana me vas a decir tu a mí que nos ha tocado el 'Gordo'", ha relatado.

"Hemos salido --ha continuado-- y estaba la tele. Pero yo no me esperaba eso tan pronto, yo estaba pendiente de mi trabajo. Toda la gente empezó a venir, a beber, a tomar cerveza, cerveza y cerveza y champán y sidra, me he quedado sin champán y sin sidra".

Además, ha comentado que regaló un décimo del número premiado a unos jóvenes que comieron en su bar este mismo sábado: "Yo tenía pensado quedarme con tres y al final me quedé con dos, uno para mi hijo y uno para mí".

En cualquier caso, ha asegurado que siente "mucha alegría". "Hoy sí que no abro. He llamado a mis clientes, los que tienen mesa reservada, para decirles que lo siento mucho pero que es imposible que les dé hoy de comer", ha contado.

Basilio hijo también lo ha celebrado con "mucha alegría" porque han "dado mucho dinero a mucha gente que se lo merece". En toda la mañana, ha asegurado haber recibido "muchas llamadas, muchos mensajes, muchas felicitaciones". "Es un sinparar", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que regaló uno de los décimos premiados a su suegra y que ha sido él mismo el primero en enterarse. "He parado (en el bar) y se lo he dicho a mi padre y no se lo creía", ha señalado.

Preguntado por sus sensaciones tras repartir y ser agraciado con el 'Gordo' de Navidad, ha dicho emocionado: "Estoy en una nube aún. No puedo decir qué se siente porque no sé explicarlo. El dinero para muchas cosas, pero con cabeza".