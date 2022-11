El dueño de un bar de Toledo responde la reseña negativa de un cliente al no dar crédito: "Daño gratuito"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Esto es lo que sucedió entre el dueño del Koyote Saloon, ubicado en Toledo, y una mujer que no llegó a ser ni clienta. Este restaurante presenta una buena valoración, pero la mujer les dio una sola estrella sin ninguna justificación.









"Te invitamos a que vengas"



Es por esto por lo que la cuenta de Twitter @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.

"No he estado. No puedo decir nada de ello porque solo pasé de pasada", escribía la mujer tras poner solo una estrella de valoración. Este comentario indignó al dueño del restaurante, dado que había recibido una valoración negativa de una persona que ni si quiera había entrado en su establecimiento ni había probado su comida. Es por esto por lo que no dudó en responder, visiblemente molesto.

"Querida Antonia. Te invitamos a que vengas y puedas redactar una reseña con criterio, en lugar de poner una mala puntuación, haciendo daño gratuito, sin ni siquiera haber estado en nuestro establecimiento. Saludos y muchos Rock'N Roll!", zanja el propietario del mencionado bar.

Señora Antonia los reyes le van a traer carbón... pic.twitter.com/c5m06mtPJb — Soy Camarero (@soycamarero) November 16, 2022