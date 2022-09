El dueño de un bar se indigna y responde a la reseña de un cliente y su queja: "Como venganza"

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. "Fuimos a comer por las críticas, ya que estaba el número 1 de Tazones. La verdad, la comida está rica, pero tuvimos una muy mala experiencia que esperábamos que la compensaran", comenzaba escribiendo el cliente, visiblemente insatisfecho, tras poner la valoración un punto.

"Nos encontramos un pelo en las almejas a la marinera que pedimos y aunque si es cierto que nos lo encontramos casi al final del plato, no hicieron nada por la molestia causada. Se llevaron el plato sin más. Luego nos cobraron 20 euros por el plato sin tener ningún detalle para compensar lo ocurrido y eso que fuimos muy cuidadosos en decírselo al camarero para no llamar la atención al resto de personas que comían allí. Son de esas cosas que no te hacen volver nunca, ni mucho menos recomendarlo, aunque la comida esté buena", apuntaba, dejando claro que no piensa volver por el trato recibido.









"Algo que no me parece ético"



En algunas ocasiones, los dueños del establecimiento se decantan por ignorar el comentario, pero, esta vez, no dudaron en aclarar lo sucedido: "Primero, quería agradecer tu visita. En cuanto al pelo que encontraron en las almejas, me gustaría dejar claro que nosotros somos claramente los responsables de cualquier cosa que se encuentre en el plato, sea nuestro o no. En su caso, encontraron un pelo de 3,5 cm en la cazuela, caso al final del plato dice, lo advirtieron cuando se habían comido absolutamente todas las almejas".

"No quedó ni una, lo que me hace pensar que ese maldito pelo quizás no estaba en la cazuela cuando la pusimos en la mesa. No tenemos que ser mal pensados. De todas maneras, si lo hubieran encontrado antes, por supuesto les hubiéramos cambiado el plato. En su momento les pedimos disculpas y sí tuvimos un detalle a la hora de hacer la cuenta. Se les invitó a los cafés (chupitos no quisieron) y a una botella de agua, recordando que se comieron todas las almejas. Creo que es suficiente detalles", agregaba, señalando que intentaron compensar su error a pesar de que no les convencían las quejas.

"Algo que no me parece ético es que se utilice este espacio, no para compartir experiencias buenas y malas, sino como venganza cuando en los restaurantes no accedemos al chantaje de muy pocos clientes (como no me invitasteis a las almejas os voy a poner una pésima crítica en trip) le dijiste al camarero, algo muy diferente a lo que hizo tu compañero, que se cruzó conmigo en el bar y me felicitó por la comida dándome la mano", zanjaba el camarero.

Sortear un pelo de 3,5 cm para comerse todo el plató de almejas tiene su mérito, eh. pic.twitter.com/DqEOtFqfzz — Soy Camarero (@soycamarero) July 11, 2022