¿Le duele que David Bisbal no la nombre en su documental? ¿Pidió pruebas médicas a Javier Ungría? Elena Tablada responde

MADRID, 30 (CHANCE)

Se recrudece la guerra entre Elena Tablada y Javier Ungría. A pesar de que el juicio para llegar a un acuerdo de separación ha vuelto a retrasarse, la diseñadora continúa dispuesta a todo para impedir que su exmarido obtenga la custodia compartida de la hija que tienen en común, Camila, de 3 años.

Y como han revelado en 'Fiesta' este fin de semana, ha solicitado unas pruebas médicas al empresario que habrían salido "desfavorables" para él y con las que intentaría demostrar que la pequeña estará mejor cuidada si la custodia es para ella.

Además, la socialité estaría viviendo un "infierno" y atravesando serios problemas económicos. Según el programa presentado por Emma García, le estaría costando mucho llegar a fin de mes y estaría buscando trabajo desesperadamente: "Se está planteando trabajar para otros después de muchos años" ha asegurado el colaborador Iván Reboso.

No es el único asunto por el que Elena está en el punto de mira, ya que a pesar de que se está hablando mucho de que David Bisbal no menciona a Chenoa en su largometraje documental -'Bisbal', en Movistar Plus+- lo cierto es que el almeriense trampoco habla de Tablada, con la que mantuvo una relación de varios años fruto de la que nació la hija mayor del cantante, Ella, de 13 años.

Ajena a estas informaciones, la diseñadora ha puesto tierra de por medio y ha viajado a Londres este fin de semana para 'olvidarse' del duro trance que está viviendo. A su regreso a Madrid las cámaras de Europa Press han podido hablar con ella en exclusiva y, a pesar de que reconoce que quiere la custodia exclusiva de Camilla, ha evitado pronunciarse sobre el tipo de pruebas médicas que ha pedido a Javier Ungría y si es cierto que serían favorables para ella: "No voy a contar nada de esto, gracias" ha zanjado, dejando en el aire si el juicio de separación ha vuelto a retrasarse una vez más.

Confirmando que lo único que quiere es que todo termine cuanto antes, Elena tampoco ha aclarado si su exmarido participaba en los gastos comunes cuando eran pareja -vivían en un piso de David Bisbal- o si por el contrario ella era la que pagaba todo y él no se hizo cargo de nada como se especula. "No voy a hablarte de esto" ha insistido.

Más expresiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su escaso protagonismo en el documental del cantante de 'Ave María'; algo que, deja claro, no le ha sentado mal "para nada". "Qué va. Yo respeto la decisión que tome cada uno. Ya han pasado veinte años, ¿sabes? Cada uno* ya somos mayores para decir lo que queremos hacer" asegura.