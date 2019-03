Dos hermanos se reencuentran en una residencia tras cuarenta años separados

Dos hermanos rusos estuvieron cuarenta años separados... sin saber que en realidad estaban más cerca de lo que creían. Casi medio siglo después,han podido reencontrarse. Es la historia de Dimitri y de su hermana Olga. Ambos son dos ancianos que viven en la localidad de Aksubáevo, en la república de Tataristán, en Rusia. Son hermanos de padre y Olga es 16 años más mayor que su hermano. A pesar de la diferencia de edad. Dimitri entró en el ejército con 18 años. Desde entonces no se habían visto. Han pasado 40 años separados aunque con la esperanza de poder encontrarse algún día. Dimitri no sabía nada de Olga y Olga no sabía nada de Dimitri. La mujer entró a vivir en una residencia de ancianos en marzo de 2017 y su hermano en diciembre de 2018. Los dos estaban viviendo en el mismo lugar pero no lo sabían. Y su encuentro llegó completamente por azar.

Fue durante un día del defensor de la patria, que es una jornada completamente festiva en Rusia. En la residencia se disponían a celebrarlo por todo lo alto. En ese momento, enunciaron los nombres de los residentes, de los ancianos que cumplían años en febrero. Dimitri oyó un apellido que le era familiar... y, ¿qué hizo? Al día siguiente fue a la habitación de esa mujer cuyo apellido tanto le sonaba. Estaba en otra parte del edificio. Cuando entró reconoció a su hermana Olga.

La escena del reencuentro fue de emoción absoluta. “Nunca hubiera pensado que le encontraría en este lugar”, ha señalado la mujer.