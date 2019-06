Dos célebres hermanos equilibristas cruzan Times Square por un cable a 25 pisos de altura

Dos célebres hermanos equilibristas, Nik y Lijana Wallenda, cruzaron a última hora de este domingo la neoyorquina plaza de Times Square caminando por un cable situado a unos 25 pisos de altura. El evento, retransmitido por televisión en el canal local ABC,generó mucha expectación debido al accidente casi mortal que sufrió Lijana en 2017 mientras ensayaba con otros familiares.

Cada uno de los hermanos caminó desde un extremo de la cuerda, que se extendió desde el sur de la icónica plaza, en la calle 42, hasta el norte, en la 47, lo que ha supuesto un recorrido de unos 400 metros manteniendo el equilibrio y encontrándose a mitad. Nik, apodado "el Rey de la cuerda floja" y perteneciente a una familia con 200 años de tradición acróbata, dijo a ese medio que se trata de un homenaje a la primera actuación de los Wallenda en el Madison Square Garden de la Gran Manzana, en 1928.

La familia circense de los Wallenda, conocida como "Los voladores Wallenda", se remonta en la historia hasta el Imperio Austrohúngaro, en el s. XVIII, y en el siglo pasado debutó en EE.UU. con los circos Ringling Brothers y Bailey. En una entrevista a The New York Times, el trapecista de 40 años afirmó que rinde homenaje a su familia "y a grandes como Harry Houdini o Philippe Petit", mientras que reconoció que para su hermana, de 42, será una actuación especial. "Casi pierde su vida. Estuvo en coma y se rompió cada hueso de lacara. Así que va a ser extremadamente emocional. Me sorprendería no soltar alguna lágrima incluso antes de terminar", aseguró.

En 2017, Lijana ensayaba en un circo de Sarasota, al sur de EE.UU., junto a Nik y otros tres trapecistas cuando todos cayeron de un cable situado a más de 9 metros de altura y ella resultó gravemente herida.