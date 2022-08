Dos de cada diez personas siguen en verano una dieta milagro

Cuando llega verano nos apetecen planes diferentes a los que acostumbramos el resto del año. El buen tiempo también acompaña para hacer planes como ir a la piscina, a la playa o para disfrutar del campo. Y precisamente nuestra vestimenta en esta época del año también es diferente, lo que en ocasiones puede resultar un problema.

Uno de los términos que más se repiten en esta época del año es 'operación bikini'. Son todas aquellas dietas que nos ayudarán a llegar con el peso y el estado de salud idóneo para verano. Pero, ¿qué ocurre cuando no llegamos en el estado que queremos al verano? Pueden suceder diferentes cosas. Una de ella es que intentemos ponernos en marcha desde ese mismo día, y aunque no lleguemos a tiempo vayamos mejorando nuestro estado de salud para que no sea una cuestión solo de verano. Así lo contaba para COPE el nutricionista Guillermo Rodríguez: “lo primero que tenemos que pensar es que cuidarnos no es estacional. Porque en verano llevemos menos ropa y se nos vea más, no implica que solo debamos cuidarnos en verano. Nos tenemos que cuidar durante todo el año, y si nos ha pillado el toro, aprendemos para el año siguiente”.

Y la otra de las opciones que pueden suceder y que pueden perjudicar nuestra salud son las conocidas como 'dietas milagro'.





¿Qué son y qué efectos puede provocarnos?

Las dieta milagro son aquellas dietas que se siguen un poco antes de verano, o ya entrados en verano. Pero también se realizan en aquellos momentos en los que nos hemos sobrepasado, tras excesos como por ejemplo en Navidad.

La característica principal de estas dietas es que ayudan a una perdida grande de peso en un corto periodo de tiempo, lo que puede llegar a complicar nuestro estado de salud. “Las dietas milagro tienen riesgos tanto físicos como mentales. Estamos haciendo una restricción de alimentos que puede alterarnos físicamente pero también mental porque lo que nosotros queremos es un gran cambio en un corto periodo de tiempo. Esto nos puede acarrear ansiedad, problemas de estrés,... Son dietas muy cortas en el tiempo pero muy exageradas en la forma de actuación”, recalcaba Guillermo Rodríguez.

Y es que las dietas milagro son comúnmente extendidas y por eso hay que extremar la precaución ante esas promesas de pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que nos puede suponer un problema de salud. Sin embargo, pese a estas alertas, el 3% de los españoles asegura que estas dietas si que funcionan y que los resultados son visibles.





Efecto rebote

Y el nutricionista Guillermo Rodríguez es consciente de que estos efectos físicos pueden ser posibles, pero no solo hace peligrar nuestra salud, sino que el término 'efecto rebote' aparece: “en el momento que nos reenganchemos a una dieta ordinaria, una dieta equilibrada, y una dieta variada, podemos coger sin duda de nueva todo el peso que habíamos perdido e incluso más”. El 95% de las personas que han perdido drásticamente peso con este tipo de dietas, lo han recuperado en muy poco tiempo tal y como indica la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas.





Por eso, si no nos encontramos en el mejor momento de salud estas vacaciones lo mejor es que cuidemos nuestra alimentación, nos mantengamos activos diariamente, que sigamos disfrutando, y cuando llegue septiembre continuar cuidándonos de la mejor forma posible. Si además nos aconsejamos de un experto, tanto de nutrición como deportivo, podremos seguir unos cuidados de la mano de profesionales que sepan exactamente cómo ayudarnos.