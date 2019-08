Dormir más de media hora de siesta aumenta el riesgo de mortalidad

El verano significa playa, vacaciones, viajes y siesta. Este último es uno de los placeres que no puede faltar en el día a día de la mayoría de los españoles. Y es que a quién no le gusta echarse un ratito después de comer o después de llegar de trabajar. El 80 % de los españoles duerme la siesta en esta época de verano. El problema depende del tiempo que descanses. Abusar de la siesta puede jugar una mala pasada a tu organismo.

No tienes que preocuparte si cumples con tu siesta diaria y no superas los 30 minutos de descanso. Eso sí, si no obedeces la media hora y sobrepasas ese tiempo, tienes más posibilidades de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2. Pero esto no es lo peor: “El abuso de horas de siesta puede llegar a aumentar el riesgo de mortalidad precoz”, afirma a COPE Antonio Hidalgo, doctor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Sin embargo, no todo es negativo. Hay una formula para que dormir siesta sea positivo y beneficioso para la salud. Todo depende del tiempo. 30 minutos o menos es bueno para la salud: disminuye el estrés acumulado, reduce la tensión arterial y por lo tanto, el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares. El sitio donde dormir la siesta también es importante para asegurarnos de que es una siesta sana. “Lo mejor es dormir en una butaca y buscar siempre un lugar tranquilo y con muy poca luz”, aconseja el doctor Antonio Hidalgo, una formula segura para saber que tu cuerpo descansa sanamente.

Aquellos que duermen una hora o más al día de siesta son los peor parados. “Deberían acudir a su médico porque no es normal tener esa somnolencia. Es un problema que puede estar relacionado con la alteración del sueño”, argumenta el doctor Antonio.