Doña Margarita, feliz en su 83 cumpleaños

MADRID, 6 (CHANCE)

Doña Margarita ha cumplido hoy 83 años y como es costumbre en esta fecha tan señalada, la hermana del Rey Juan Carlos I ha disfrutado de una comida de lo más familiar acompañada de su marido, Carlos Zurita y su hija María. Todos han disfrutado de una velada maravillosa en el centro de Madrid, donde se han dejado unidos, pero también felices por festejar juntos un año más.

"83 tacos" nos confesaba Doña Margarita cuando le felicitábamos por su cumpleaños y nos aseguraba que la celebración era familia: "Sí, sí, con la familia". Como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por la posible vuelta del Rey Juan Carlos I a España y nos hacía saber su deseo de que fuera pronto: "Esperemos", desvelando que le echa de menos: "Sí, mucho" y aunque no sabe cuándo: "No tengo ni idea", sí que nos confiesa que "Ojalá" sea antes de verano.

También hablábamos con María Zurita, que se mostraba feliz al celebrar un año más con su madre: "Sí, muy contenta" y nos confesaba que Doña Margarita está "Estupenda, ya lo veis". Lo cierto es que la hermana del emérito siempre se ha mostrado muy respetuosa y cariñosa, al igual que su marido Carlos, con los medios de comunicación como podemos ver en estas imágenes.

Un cumpleaños marcado por la buena noticia de que la Fiscalía ha archivado todas las investigaciones que estaban abiertas contra Don Juan Carlos I. Una noticia que Doña Margarita ha recibido con felicidad y por la que espera que su hermano regrese pronto a España.