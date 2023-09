Dolor y mensajes de consuelo por el terremoto desde la comunidad musulmana andaluza

La comunidad musulmana de Almería ha mostrado este sábado su dolor por el terremoto que azotó anoche Marruecos y que por el momento se ha saldado con al menos 632 muertos, a la vez que ha lanzado un mensaje de consuelo a todos los afectados: Todo nuestro corazón está con ellos.

Así lo ha manifestado en declaraciones a EFE el imán de Almería, Abdallah Mhanna, quien revela que estuvo hasta las tres de la madrugada en contacto por WhatsApp con distintos amigos y conocidos para interesarse por su estado tras este seísmo que incluso ha podido ser sentido en varias provincias andaluzas como Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén.

Son muchos los dañados, familiares y amigos vecinos de la zona de Marrakech, de Agadir Los marroquíes son en general un pueblo creyente y saben que así es la naturaleza. Hay que aguantar y luchar, ha sostenido.

Tenemos gente con familiares dañados y algunos muertos. Yo personalmente tengo amigos en Marrakech y en Agadir que son más que mis hermanos. También tenemos alumnos, y familiares de éstos que viven allí y tenemos que saber cuál es su situación. Aunque todavía no está clara, seguimos en contacto, apunta.

En el caso concreto de sus allegados reconoce que no ha trascendido ningún fallecimiento, pero todavía hay algunos que no han respondido y no sabemos cómo están sus familiares. Con todo, insiste en que no se trata de a quién se conoce o a quién no: Tenemos que llevar el dolor de todos porque el dolor es común.

Apunta que a partir de mañana se trabajará para ver cómo se puede ayudar a los afectados, una vez se conozca mejor la situación y se sepa cómo se puede actuar de acuerdo a lo que establezcan las administraciones para poder paliar este dolor fuerte que sufren los marroquíes.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD

Por otro lado, en una nota, el presidente de la Asociación de Amistad Andaluza-Marroquí - Foro Ibn Rushd, José Sarria, ha expresado su solidaridad con el pueblo marroquí por el terremoto

La Asociación de Amistad Andaluza-Marroquí - Foro Ibn Rushd quiere mostrar públicamente su incondicional apoyo y solidaridad con Marruecos y con el pueblo marroquí ante los devastadores efectos del terremoto que la pasada madrugada sacudió la región cercana a Marrakech habiendo causado cientos de víctimas mortales, han dicho.

El colectivo expresa, asimismo, sus más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y sus sinceros deseos de recuperación a los heridos, y pide a la comunidad internacional que movilice por todos los medios su ayuda al país y al pueblo hermano marroquí. EFE

