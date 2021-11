Doctor Simó: “La diabetes es la principal causa de ceguera y de insuficiencia renal"

Ayer, domingo 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Más de 4,5 millones de personas padecen diabetes tipo 2. ¿Por qué se produce la diabetes? Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía y, por ejemplo, en la diabetes de tipo 1, el cuerpo no produce insulina.

Carlos Herrera ha entrevistado al doctor esta mañana al doctor Rafael Simó jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Vall d'Hebrón de Barcelona. Simó recuerda que esta enfermedad la padecen más de 500 millones de personas en el mundo aproximadamente, es decir, una de cada diez personas, y define lo que es la diabetes y que diferencias hay entre cada tipo: “La diabetes va en aumento. Se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en sangre y las personas que lo sufren, tendrán que controlarlo a través de tratamientos específicos. Si se consigue un buen control, se puede llevar una vida relativamente normal, pero si no se controla, esto favorece las complicaciones crónicas de la enfermedad”.

La diabetes, principal causa de ceguera

El doctor Simó también ha recalcado las principales enfermedades o consecuencias que la diabetes puede traer, y entre ellos se encuentra la ceguera o la insuficiencia renal: “la diabetes es la principal causa de ceguera, es la primera causa de insuficiencia renal crónica y trasplante renal y una de las principales causas de las enfermedades cardiovasculares. En Europa ya han fallecido más de un millón de personas este año y se han gastado más de 180 billones de euros”.

En la entrevista, Herrera también ha entrevistado a Fernando de la Torre, paciente con diabetes, presidente de la Federación de Diabéticos de Valencia. Fernando , como muchas personas en España habla sobre qué importancia tiene esta enfermedad en su día a día y cómo puede hacer frente a ello: “llevo muchos años al frente de la asociación, informándome y tengo muy bien controlada mi diabetes. Hay una falta de formación, sobre todo en los pacientes del tipo 2, que lo llevan desde primaria, nos falta mucha información, entre otras cosas, porque somos el 90% de los pacientes y en todas las Comunidades Autónomas falta personal sanitario en enfermería y en médicos en primaria”.

Otras de las cuestiones de los últimos meses, ha sido sobre cómo puede afectar o ha afectado el COVID a estos pacientes a cada uno de una manera pero siempre con una especial atención. Fernando, en relación con la falta de personal y de atención, decía lo siguiente: “el COVID nos ha afectado de la manera en que nos han dejado tirados, como si no sufriéramos ningún tipo de enfermedad. No nos han facilitado tiras reactivas para hacernos controles y no sabíamos en ningún momento los niveles de sangre que teníamos”.