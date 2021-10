Doctor Cavadas: su vaticinio sobre las vacunas que se ha hecho realidad

El doctor Pedro Cavadas se ha convertido desde el comienzo de la pandemia en una de las voces más crítias con la gestión del Gobierno y de los principales organismos internacionales de la crisis del coronavirus. No obstante sus previsiones acertadas, desde las instituciones siempre se ha rechazado escuchar sus sugerencias, que más tarde han mostrado dar en el blanco. Es el caso de una de sus previsiones que tiene que ver con las vacunas, y que ahora la propia OMS reconoce que era certera.

Doctor Cavadas y sus críticas al Gobierno

El cirujano valenciano Pedro Cavadas se ha caracterizado en los últimos meses por ser muy crítico con la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba haciendo frente a la crisis provocada por el impacto del coronavirus en nuestro país. Cavadas fue uno de los primeros médicos en nuestro país que alertó, allá por el mes de enero, de los peligros de una pandemia que dos meses después cambió las rutinas y la forma de vida de todos los españoles. Por aquel entonces, muchos hicieron oídos sordos a sus recomendaciones hasta el momento en el que el número de contagios y fallecidos se empezó a disparar en nuestro país de una forma alarmante.

Durante estos meses, Cavadas ha concedido diversas entrevistas para explicar algunos datos relacionados con el futuro de la pandemia, su visión sobre la inminente llegada de las vacunas, y también sobre las medidas de protección que deben tomar los ciudadanos para seguir luchando contra la pandemia. En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez parece haber llegado a la misma conclusión que él en relación con un asunto crucial: la fecha cuando dejará de ser obligatorio el uso de mascarillas, uno de los elementos de protección más importantes para evitar el aumento de contagios.

En varias ocasiones, el cirujano valenciano ha explicado que todavía queda un tiempo hasta que podamos decir adiós a las mascarillas: "Quitarse la mascarilla tal vez sea opcional dentro de dos años". Algo que está a punto de confirmarse, ya que se acerca el final de 2019 y aún llevamos la mascarilla en interiores.

Su conflicto Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega realizó una conexión en directo con el doctor Cavadas en 'Ya es mediodía'. El aceptó intervenir para hablar de que fue premiado ya que, unas horas antes, acababa de ser galardonado con el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia. Sin embargo, la presentadora parecía estar más interesada en sus conocimientos para analizar la situación actual del plan de vacunación, haciendo hincapié en las vacunas de Jassen y AstraZeneca.

Nada más comenzar la conexión, la presentadora de Telecinco saludó al doctor Cavadas y le formuló una primera pregunta sobre la vacunación tras presentarle. Al escuchar la palabra 'vacuna' en la cuestión, el entrevistado cerró los ojos y se negó a responder cualquier tipo de pregunta en relación a este tema: "Las vacunas, perdóneme, pero me dan igual. Yo soy cirujano, no experto en vacunas".

De esta manera, el entrevistado aclaró que solo estaba dispuesto a hablar del premio que el Padre Ángel le acababa de entregar. "Hoy me dan un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar el tema. A partir de ahí, no tengo mucho que decir, perdona que le quite la ilusión", señalaba el sanitario muy claro, dejando a cuadros a la presentadora.

"No hombre, la ilusión no... El interés por el premio es muchísimo. De hecho, le hemos presentado así", le aseguraba la conductora del espacio. "Y fíjese si hace usted por la sociedad cuando nos traslada sus predicciones siempre acertadas. No sé si de eso se ha hablado en el premio", comentaba Ónega, para intentar preguntarle acerca de la pandemia.

“No, gracias a Dios. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento. Está intentando llevar la conversación...”, se disculpaba el entrevistado al ser consciente de que estaba evitando todos los temas que le proponía la presentadora. No obstante, la comunicadora reconocía que le gustan las cosas difíciles. "Pues le va a encantar entonces esto", señalaba Cavadas, dejando claro que no iba a cambiar de actitud.

Tras hablar unos minutos sobre su libro, la periodista se ha interesado por "tuvo miedo" a la vacuna que acababa de recibir. "Yo soy mayor, ya no tengo miedo de nada, es una vacuna, soy sanitario y había que ponérsela, la que hubiera… era la que sobraba, la de Moderna creo… La de fregar… La que tocara, imagino que son parecidas", decía entonces cavadas.

"Citando a Don Francisco, yo he venido a hablar de mi libro", zanjaba el invitado, dejando claro que solo quería hablar de su premio y que no iba a ceder a ninguno de los intentos de la presentadora por llevar la conversación a otro lado. "Que a mí me pille Dios confesada en esta entrevista, que si lo llego a saber me hago otras preguntas", afirmaba Ónega al invitado. "Hombre, he estado con el padre Ángel. Algo de su talante me ha contagiado", respondía él, muy serio.

Finalmente, ambos se despidieron hasta una próxima entrevista. "Señor Cavadas, no le veo con ganas de compartir con la audiencia su conocimiento, su experiencia, sus predicciones, que siempre han sido acertadas... Es un placer que la audiencia sepa que le han dado un premio tan importante y, espero, que la próxima acertemos usted y yo con lo que podemos preguntar y contestar", concluyó Ónega.

"Seguro que lo acertaremos si lo hablamos previamente", le contestaba el sanitario, dejando claro que la próxima vez le consultara las preguntas antes de dar paso a la entrevista. “Mercedes Milá me enseñó por dónde ir. Gracias, señor Cavadas", se ha despedido la periodista.

Momentos incómodos en televisión.



Sonsoles Ónega pregunta al doctor Cavadas por las vacunas y éste le responde que no le interesan, que va a hablar de su premio. #YaEsMediodia720pic.twitter.com/jEy34wPrrb — Diego (@diegobferrandez) April 21, 2021









El pronóstico del doctor Cavadas sobre las vacunas

Hace más de un año, el doctor Cavadas ya advirtió de los riesgos que conllevaba el efectuar la vacunación de manera asimétrica a lo largo del planeta: "Las partes pobres del mundo se vacunarán mucho más tarde y eso hará que la pandemia siga una evolución asimétrica en todo el mundo".

Ante la gravedad de la situación, el propio director de la OMS ha pedido a los países más desarrollados que no administren una tercera dosis a sus ciudadanos hasta que no se haya podido vacunar a la mayoría de la población en los países en desarrollo: "Tenemos las soluciones para detener la transmisión y salvar vidas. Pero esas soluciones no se están utilizando bien ni se han compartido bien".