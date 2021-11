El doctor Carballo cuenta por qué lo echaron del servicio de Urgencias de La Paz: "No me puedo callar"

El doctor César Carballo se ha convertido en uno de los principales protagonistas de las televisiones de España desde el comienzo de la pandemia de covid-19, que lo ha catapultado como uno de los principales tertulianos que pueblan las pantallas de nuestro país alertando de manera constante sobre los peligros del coronavirus y la gran cantidad de medidas que habría que adoptar para evitar nuevos contagios en España.

Antes de llegar a Urgencias del Ramón y Cajal, donde ejerce en la actualidad, el doctor Carballo ha pasado por diversos hospitales de la Comunidad de Madrid a lo largo de su carrera profesional, entre ellos el 12 de Octubre, donde cursó la especialidad de Medicina Familiar, y el Hospital de La Paz, donde llegó a ser jefe del servicio de Urgencias. Ahora, ha publicado su primer libro, Desde la trinchera, en el que cuenta su experiencia profesional aprovechando su fama adquirida a raíz de sus intervenciones televisivas. Con motivo de ese libro, Carballo ha concedido una entrevista a Libertad Digital en el que explica algunas de las anécdotas de su pasado, entre ellas, el motivo por el que fue despedido del hospital de La Paz

El doctor Carballo explica lo que pasó con el contagio de Teresa Romero de ébola

Uno de los episodios que Carballo ha recordado fue el contagio de ébola que sufrió la auxiliar de enfermería Teresa Romero, el primer contacto que tuvo toda una generación de españoles con el concepto de epidemia. Afortunadamente, la auxiliar, que logró salvar la vida, no transmitió la enfermedad a ninguna de las personas con las que estuvo en contacto tras contagiarse.

"Un virus brutal, el más mortal que conocemos ahora mismo. Para que te hagas una idea del alcance: a un residente en Reino Unido le echaron de la casa que tenía alquilada por ser español. ¡Porque en Madrid había un caso de ébola! Y le echaron: "No queremos aquí nada. Fuera". Imagínate lo que hubiera supuesto un brote de tres, cuatro o cinco personas. Para Madrid, hubiera sido brutal. Es increíble la incompetencia con la que se llevó eso. Poner una bomba biológica en un hospital en el centro de Madrid, sin tener a la gente preparada, es de absolutos incompetentes. Fíjate lo fácil que hubiera sido montar un hospital de campaña militar", asegura el doctor Carballo acerca de aquella situación.

El día que llevaron una oreja en un cubata

El doctor Carballo también ha tenido ocasión de relatar algunos episodios más curiosos, como el que se vivió cuando un paciente llevó una oreja que le habían amputado en un cubata: "Es como el caso en que nos trajeron una oreja en un cubata, porque le dijeron: "Mantenla en frío". Pum, al cubata. Claro, cuando sacamos la oreja del cubata, estaba para tirar a la basura".

El motivo por el que el doctor Carballo fue expulsado del servicio de urgencias de La Paz

El doctor Carballo ha hecho repaso también de su carrera profesional y de su singular carácter, que le ha costado más de un disgusto a lo largo de su vida. Un ejemplo de ello fueron sus problemas con sus jefes durante su etapa como responsable del servicio de Urgencias del Hospital madrileño de La Paz:

"Yo no admitía que hubiese personas tres o cuatro días pendientes de ingreso. No lo podía admitir. Sabía que eso iba en contra de la salud del paciente, de ese abuelita de 90 años que estaba cuatro días esperando una cama de ingreso en urgencias. Entonces, subía y teníamos grandes broncas. Yo estoy para proteger a mi gente, y mi gente son los pacientes también. Entonces, ese inconformismo, ese pedir gente y pedir recursos, no se entendió. Se prefieren servicios de batalla. Para que te hagas una idea: el segundo año en el que yo estuve, fue el servicio más galardonado de todo el hospital a nivel de investigación. Ni oncología ni servicios punteros de la paz tuvieron más premios que nosotros. Conseguimos un proyecto europeo, una beca FIS y otra beca competitiva, pero no se valoró. Tal es así, que a mí me echaron de un día para otro: del 29 de julio al 1 de agosto. Fue: "¿Qué ha pasado? ¿He matado a alguien?". El sistema es así. Es una pena que no se busque la excelencia, y la excelencia cuesta dinero, trabajo y esfuerzo. Y no se entendió nuestra idea. Nos echaron en cara que pusimos oxígeno en todas las tomas de oxígeno en una habitación que hicimos; luego, con la covid-19, muchas personas salvaron la vida gracias a eso. Sí, el sistema te tritura. Y aprendes o no aprendes… como yo, y te vuelves a dar de hostias con el sistema otra vez. ¡Pero es que no me puedo callar, lo siento! Algunos amigos me dicen: "Métete en política". ¿Cómo me voy a meter en política? Le diría tres o cuatro cosas al jefe político y me iban a sacar rápido".