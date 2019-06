El doble de Messi, acusado de usar su parecido para acostarse con 23 mujeres

El doble iraní de Messi, Reza Paratesh, ha sido acusado de haber aprovechado su parecido físico con el futbolísta del Barcelona para acostarse con 23 mujeres. El iraní no ha tardado en responder a las acusaciones y ha afirmado que son mentira. En un vídeo compartido por Paratesh en su perfil de instagram, el doble del argentino afirma que son "fake news" y que si lo que dicen fuese real estaría ya en la cárcel. Paratesh ha pedido a la gente que no se lo crea, y ha afirmado que va a hacer "todo para luchar legalmente y limpiar su nombre".

En una entrevista con Omasports, Paratesh asegura que esta noticia es un desastre en los países musulmanes, como en el que se encuentra él, además el iraní asegura en la entrevista que su familia "ha sido gravemente acosada". El iraní ha asegurado que espera que este bulo desaparezca lo antes posible, pero que si no desaparece piensa tomar medidas legales. El entrevistado también reconoce que el parecido a Messi le ha ayudado a aumentar su popularidad, y que pasó de 20.000 a 400.000 seguidores en poco tiempo cuando se expandió la noticia. Paratesh aún no ha podido conocer a Messi, aunque afirma que le haría ilusión y que espera poder hacerlo algún día, y no sabe si Messi sabe de él, pero Paratesh cree que sí.

Además de ser el doble de Messi, Paratesh comenta que hace "muchas cosas, como publicidad y modelaje", y afirma que tiene una licenciatura en ingeniería urbana.