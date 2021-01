La doble mascarilla no es más eficaz que llevar una sola

Desde que ha llegado la cepa británica a nuestro país, y con los datos de contagios tan altos de las últimas semanas, cada vez son más los que han optado por salir a la calle con doble mascarilla para estar más seguros. Bien con dos quirúrgicas, o bien con una quirúrgica y una FFP2, como hacen los sanitarios.

Sin embargo, no hay ningún estudio que demuestre que llevar doble mascarilla sea más eficaz. "En la calle no hay necesidad de llevar doble mascarilla, no hay evidencia de que proteja más", ha dicho a COPE el médico residente de Medicina Preventiva, Javier del Águila. Según José Ignacio Peis, coordinador del grupo de trabajo de Actividades Preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, "una doble mascarilla no protege el doble, y genera más sensación de ahogo". Lo que sí que protege más que llevar dos, es llevar una mejor, la FFP2, que "también protege a uno mismo si está el virus en el ambiente".

Los sanitarios sí que utilizan doble en muchas ocasiones, se ponen primero la FFP2 y encima la quirúrgica, pero lo hacen no para protegerse más, sino para proteger la primera mascarilla y evitar que se manche o se estropee en el transcurso de su trabajo.

Algunos países como Francia o Alemania ya obligan al uso de las FFP2 en algunos lugares públicos. Según Javier del Águila, es el escenario ideal: "Son más seguras que las quirúrgicas y que las higiénicas", pero se pregunta, "¿es factible suministrar mascarillas de calidad al conjunto de la población?" Aunque son más accesibles que hace unos meses, antes de hacerla obligatoria habría que garantizar su suministro. El doctor Peis considera que sí sería conveniente su obligatoriedad en espacios concurridos, pero "antes habría que reducir el IVA". En cualquier caso, recomienda su uso en "lugares donde pueda haber más transmisión como los espacios públicos concurridos o el transporte público".

Además, para reducir el riesgo de contagio en este tipo de espacios, el doctor del Águila recomienda "no quitarse ni manipular la mascarilla, y lavarse las manos al salir del transporte público". A lo que Peis Redonde añade: "Evitar las mascarillas de tela y las lavables". En casi todos los centros sanitarios estas últimas ya están prohibidas.