Distribuidoras de alimentación garantizan el suministro y llaman a la calma

Las empresas de distribución alimentaria de Cataluña garantizan el suministro a supermercados y puntos de venta de alimentos, si bien hacen un "llamamiento a la calma" y a racionalizar el consumo para evitar aglomeraciones y acumulación innecesaria de productos en casa.

La imagen de colas en los supermercados y carros llenos de productos se han repetido desde primera hora de este sábado, ante la situación de emergencia generada por la pandemia del coronavirus.

Ante la gran afluencia de gente y el volumen de las compras registrado en las últimas horas, que han dejado escenas de estanterías vacías en numerosos establecimientos, la patronal de las distribuidoras de alimentación en Cataluña llama a la tranquilidad.

"Seguimos garantizando el suministro de alimentos, no hay motivos para alarmarse", han recalcado a Efe fuentes del Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña (CEDAC), que agrupa a empresas vinculadas, como Mercadona, Condis, Consum o Día, y que representa a unos 18.000 establecimientos en toda Cataluña.

La gran cantidad de clientes que están acudiendo a los supermercados está provocando que se agoten los productos en muchas de las estanterías sin que los trabajadores tengan tiempo de reponerlos.

Por ello, fuentes de CEDAC piden tranquilidad y serenidad para racionalizar el consumo de productos y recalcan que si se ven estanterías vacías "no es porque no haya productos", sino porque no hay tiempo material de sacarlos de los almacenes o traerlos de las "plataformas logísticas", que están funcionando a pleno rendimiento.

También piden a la gente que no acuda "en familia" a comprar, sino que vayan solo las personas imprescindibles, para no agravar las aglomeraciones y no multiplicar el riesgo de contagios en espacios públicos.

Fuentes de Bonpreu -que no está integrado en CEDAC- consultadas por Efe también han hecho un "llamamiento a que no cunda el pánico".

"Si hay estanterías vacías es porque no hay tiempo de reponer, no porque falten suministros" en los almacenes y en los centros logísticos, han recalcado las citadas fuentes, de manera que si un producto se agota en un establecimiento puede reponerse cuando llega un nuevo camión de distribución.