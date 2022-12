¿Disfunción eréctil? Este es el tratamiento ideal para ti

¿Tienes disfunción eréctil? Entonces tienes que ponerte cuanto antes en las mejores manos. Porque solo así conseguirás dejar de lado los problemas de erección que tanto afectan a tu vida. Hay que decir que un 52% de los hombres que tienen entre 40 y 70 años han experimentado problemas de este tipo y no hay que unirlo siempre al envejecimiento.

De ahí que conviene dar primero con la causa y tras ella, buscar el mejor de los tratamientos que se adapte a ti. Pero es algo que no se puede saber a simple vista, sino que tan solo serán los médicos especialistas en la salud sexual masculina quienes hagan una valoración exhaustiva y tras ella, el diagnóstico. ¡Descubre todo lo que necesitas saber!

Las pruebas para detectar la disfunción eréctil

Cuando notamos que hay un problema en nuestra vida, lo mejor es no dejarlo pasar. Porque cuanto antes te pongas en manos de los médicos, antes darán con la solución. Así que, el primer paso que debes dar es acudir a las clínicas The Test. Ya que tienen un equipo médico que cuenta con 20 años de experiencia y que está formado por los mejores especialistas como son los urólogos, andrólogos o psicólogos entre otros. Todos ellos te ayudarán a solucionar tu problema.

Porque una vez en la clínica, las pruebas para detectar la disfunción eréctil consisten en una exploración física completa. En ella se examina de una manera minuciosa el pene, así como los testículos. El análisis de sangre y orina también es otro de los requisitos básicos para conocer un poco más la salud del paciente y detectar cualquier tipo de infección o de enfermedad. Ya que algunas como la diabetes o las enfermedades cardíacas pueden provocar disfunción eréctil. La ecografía es otro de los pasos básicos para detectar los posibles problemas en el flujo de la sangre. Finalmente, pero no menos importante, el examen psicológico. Puesto que a veces, las causas pueden venir de ahí y no tanto físicas.

Tratamiento de ondas de choque

Dependiendo de los resultados anteriores, siempre se elegirá un tratamiento u otro en función de las necesidades de cada paciente. Pero hay que decir que uno de los más usados es el conocido como ondas de choque. Está indicado cuando el problema viene de un componente vascular o con pacientes con curvatura peneana. Consiste en emitir una serie de ondas de baja frecuencia con la intención de estimular los nuevos vasos sanguíneos y que la sangre pueda entrar con más fuerza lo que provocará una erección con mayor dureza.

No debes preocuparte porque a pesar de que hablamos de unas ondas, no es doloroso en ningún momento. Además, puedes ver los resultados ya desde la primera sesión, lo que hace que sea una gran motivación para el paciente. En las clínicas The Test puedes solicitar tu cita gratuita para conocer el estado de la salud sexual. De manera que el personal clínico pueda estudiar tu caso y ofrecerte las técnicas más vanguardistas y novedosas ya que son especialistas en ello, porque serán estas clínicas de salud sexual masculina las que pueden hacer que vuelvas a tener una vida sexual satisfactoria. ¡Solo así podrás conseguir los mejores resultados!

Tratamiento bomba de vacío

Es uno de los métodos no invasivos y muy utilizados. La bomba de vacío está destinada a que el paciente pueda tener una erección lo suficientemente firme, de manera que pueda conseguir disfrutar de las relaciones sexuales. Se trata de unos tubos transparentes donde se colocará el pene, creando un vacío pero haciendo que la sangre fluya con más intensidad. Tanto para la disfunción como para la rehabilitación tras un cáncer de próstata, se considera un tratamiento muy eficaz. Al ser un tratamiento muy natural, no podemos hablar de efectos secundarios pero sí de una tasa de satisfacción del 90%. Las clínicas The Test ponen esta opción a tu alcance para tratar la disfunción eréctil de forma inmediata porque su efectividad es muy alta, como hemos indicado. Claro que serán los médicos especialistas quienes determinen si este es tu tratamiento o no. El amplio equipo multidisciplinar estudiará a fondo tu caso y te dirá cuál es la técnica acorde a lo que necesitas.

Terapia intracavernosa

Para dejar atrás los problemas de erección, de una manera definitiva, la terapia intracavernosa será tu mejor aliada. Para ello, se inyectan una serie de medicamentos vasoactivos en el pene (en la parte de los costados), pero no debes preocuparte porque también es indoloro. Está aconsejada cuando los pacientes no responden a otro tipo de tratamientos, de ahí que se le conoce como una terapia alternativa. Como actúa en el factor vascular del pene, tiene resultados visibles y rápidos. En tu clínica The Test estarás siempre arropado por los mejores especialistas médicos, que cuentan con una amplia experiencia y quienes te indicarán en cada momento cómo aplicar este tipo de inyecciones.

Cámaras hiperbáricas

Tal y como estamos viendo, nos encontramos realmente con tratamientos efectivos pero innovadores a partes iguales. De manera que en este caso mencionamos las cámaras hiperbáricas. Se trata de una de las tecnologías más punteras del sector y que encontrarás en The Test. Es uno de los métodos menos invasivos, que además de la disfunción eréctil, también tratarán cualquier tipo de infección o lesiones que tienen una cicatrización más lenta. La función de este tratamiento es suministrar oxígeno a una presión superior a lo normal. Al aumentar el oxígeno en sangre, estimula la formación de los vasos sanguíneos y favorece la curación. Como el factor vascular es uno de los más presentes, entonces las cámaras hiperbáricas tienen el trabajo de mejorar esta circunstancia para conseguir unos resultados favorables. Los estudios están sobre la mesa y es que, los pacientes que se sometieron a las cámaras hiperbáricas, no solo mejoraron la función eréctil sino que también aumentaron su deseo sexual. Si quieres conseguir esos grandes resultados que mencionamos, debes ponerte en manos del equipo multidisciplinar y con amplia experiencia en el campo de la salud sexual masculina que te vas a encontrar en las clínicas The Test.