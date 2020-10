La disfunción eréctil afecta al 75% de los hombres con diabetes

La disfunción eréctil afecta al 75 por ciento de los hombres con diabetes, debido a las alteraciones que la diabetes tiene sobre el endotelio vascular y la afectación de la microvascularización generalizada que provoca esta enfermedad, según se ha puesto de manifiesto en una sesión de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)-Sociedad Española de Diabetes (SED).

"En hombres con diabetes, este problema de salud se presenta en pacientes más jóvenes y su abordaje es más complejo, necesitando un control adecuado del perfil glucémico. Afecta mucho a la calidad de vida del paciente, por lo que es importante investigar siempre su presencia y que el paciente comprenda que su tratamiento pasa por un control adecuado de la diabetes", ha dicho el responsable de la Unidad de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva de la UGC Urología del Hospital Reina Sofia de Córdoba y presidente de la Asociación de Sociedades Iberoamericanas de Andrología (ANDRO), Rafael Prieto Castro.

A su juicio, dada su alta prevalencia y la necesidad de detectarla, los especialistas en Endocrinología y Nutrición necesitan saber sobre disfunción eréctil. "El planteamiento holístico de esta enfermedad mejora, sin duda, no solo la salud sexual del individuo, sino también el control glucémico, ya que el paciente entiende que un adecuado control de la diabetes es esencial para mejorar su calidad de erección", ha añadido.

En esta línea, el presidente de la SED, Antonio Pérez, ha recordado que la disfunción pulmonar y la insuficiencia cardiaca son otras comorbilidades de la diabetes tipo 2. "Los pacientes con diabetes tienen una reducción de la capacidad pulmonar de, aproximadamente, un 10 por ciento. Por otro lado, la diabetes es un factor de riesgo y pronóstico muy importante de la insuficiencia cardiaca", ha apostillado Pérez, para avisar de que hay una "clara relación" entre el grado de control de la diabetes y la aparición y evolución de estas complicaciones.

Por su parte, la presidenta de la SEEN, Irene Bretón, ha comentado que el profesional médico que hace el seguimiento al paciente con diabetes debería tener conocimiento de todos aquellos aspectos relacionados con el abordaje de la enfermedad, así como de sus complicaciones o comorbilidades para poder intervenir de manera precoz y hacer una evaluación y tener una visión completa del paciente. Para esto, ha destacado la importancia de la atención multidisciplinar, bien coordinada, estructurada y eficiente entre distintos profesionales sanitarios.

EL EJERCICIO REDUCE LA MORTALIDAD DE LA DIABETES TIPO 2

Cada vez hay más evidencia científica sobre la importancia del ejercicio en enfermedades como la obesidad, la diabetes o el síndrome metabólico, y también para el manejo de entidades tan relevantes como la desnutrición o la sarcopenia.

"Un trabajo presentado recientemente en la Reunión Anual de la European Association for the Study of Diabetes (EASD) demuestra que tener una mayor capacidad de ejercicio se asocia con una reducción del 25-33 por ciento de la mortalidad por cualquier causa en personas con diabetes tipo 2", ha detallado la coordinadora del área de Nutrición de la SEEN y responsable de la Unidad de Nutrición clínica y dietética del Complejo Asistencial Universitario de León, María Ballesteros Pomar.

En concreto, el ejercicio físico mejora la sensibilidad a la insulina, inhibe algunas citoquinas proinflamatorias y reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, a pesar de su importancia, la prescripción del ejercicio físico tiene margen de mejora y, por ello, se ha incluido una sesión al respecto en 'SEEN 2020'.

"Desgraciadamente, en la actualidad no contamos en nuestros equipos con suficientes profesionales con especial dedicación a este tema. Los médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y los fisioterapeutas son quienes tienen la mayor capacitación para todo lo relacionado con la actividad y el ejercicio físico, pero sería importante también incorporar a los graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en nuestros equipos multidisciplinares para poder abordar mejor las patologías metabólicas y nutricionales", ha dicho Ballesteros Pomar.

Según la especialista, la motivación del paciente para que cumpla con el ejercicio prescrito debe comenzar por la motivación de los profesionales. "Si nosotros estamos convencidos de la importancia de su incorporación en nuestras estrategias terapéuticas, será más fácil que motivemos a los pacientes. Y no es suficiente con una recomendación genérica tipo 'camine más', sino que debemos concretar al paciente qué esperamos que haga y repasar en cada consulta médica el cumplimiento. Es importante individualizar para cada persona su prescripción de ejercicio, para que los objetivos sean realistas y noten los beneficios lo antes posible sin frustrarse ante metas inalcanzables", ha zanjado.