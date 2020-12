El director de The Walking Dead pone fecha al regreso de Rick Grimes

MADRID, 29 (CulturaOcio)

La directora de The Walking Dead, Rosemary Rodriguez, ha dado nuevos detalles sobre la película que traerá de vuelta al desaparecido Rick Grimes (Andrew Lincoln). Aunque aún no se conoce la fecha oficial de estreno, todo apunta a que el filme se lanzará a lo largo de 2021.

La cuenta de Twitter de The Walking Dead lanzó una pregunta a sus seguidores: "¿Qué es lo que más esperas de 2021?". "Ver a Rick Grimes en la gran pantalla", contestó Rodriguez.

Anunciada por el director de contenido y guionista Scott Gimple en noviembre de 2018, el largometraje sin fecha y sin título iba a comenzar su producción en 2019, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. En diciembre de 2020, después de meses de retrasos causados por la pandemia de coronavirus, Lincoln reveló que el inicio del rodaje estaba planeado para la primavera de 2021.

2021 marcará también el principio del fin de The Walking Dead. Tras añadir seis episodios adicionales a la temporada 10, la ficción tendrá una undécima y última temporada que se lanzará en octubre. La entrega de despedida contará con 24 episodios y terminará a finales de 2022. Sin embargo, el universo TWD continúa vivo gracias a World Beyond y Fear The Walking Dead. Además, ya se ha anunciado que Carol y Daryl tendrán su propio spin-off.

Aparentemente muerto en la temporada 9 cuando explotó un puente para detener a una horda de caminantes, Jadis (Pollyanna McIntosh) ayudó a Rick, gravemente herido, quien fue rescatado por un helicóptero de CRM. La película de 2021 será solamente la primera de una trilogía protagonizada por Lincoln.