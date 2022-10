Director del Imserso: el cambio del modelo de cuidados a mayores es imparable

El director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Luis Alberto Barriga, considera que el cambio de modelo de cuidados a los mayores es ya imparable y ha defendido la urgencia de garantizar que sean "oportunos y asequibles" a todas las personas, adaptándolos a las necesidades de cada momento de su vida.

Durante su intervención en el II Congreso Estatal sobre el Derecho a la Autonomía Personal: Envejecimiento, Cronicidad y Discapacidad, celebrado en el Congreso de los Diputados, el director el Imserso ha explicado que el Gobierno prepara una estrategia contra la soledad que impulsará las actuaciones de entidades locales y comunitarias para crear contextos amigables para los mayores.

"No se puede permitir que los cuidados de los mayores se vinculen a la institucionalización, que debemos erradicar", ha aseverado Barriga, quien ha advertido de que el cambio de modelo y el aumento de la población de mayores en 15 años, implicará la necesidad de contar con 300.000 profesionales en ese ámbito. "No están y si no mejoramos las condiciones laborales, ni están ni se les espera; debemos abordar reformas potentes o tendremos serios problemas".

Barriga ha recordado que el Gobierno ha repartido 700 millones de euros a las comunidades para la atención del modelo residencias.

"No es para invertir en más residencias, sino para trasformar la arquitectura física de los centros para que no sean hospitalitos y se creen unidades de convivencia pequeñas; pero también para cambiar la arquitectura mental y centrar esos cuidados en las necesidades de las personas", ha añadido.

El director del Imserso considera que una vez acordados con las comunidades los nuevos criterios de acreditación de las residencias y de los cuidados se ha arrancado un proceso "de cambios y de no retorno", y ha recordado que entre esos criterios está el de eliminar las sujeciones en los centros y aumentar el número de trabajadores por residentes.

"Toda la sociedad ha tomado conciencia de la necesidad de garantizar los derechos de las personas de edad y el fenómeno es imparable", ha añadido.

Un enfoque que es compartido desde la UE, ha argumentado, que apuesta por la promoción del envejecimiento saludable a lo largo de la vida, asegurar el acceso a los cuidados de larga duración y facilitar apoyo a las personas que cuidan, además de garantizar la participación de los mayores en todas las políticas.

En este sentido, ha reclamado en el Parlamento que el Consejo Estatal de Mayores, sea un órgano consultivo que "meta pluma" en todas las normativas que emanen del Congreso y en las reglamentaciones del Ejecutivo.

Inmaculada Ruiz, presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) ha abogado por "cambiar el paradigma de la mirada de las personas con edad para verlas". "Los años no restan derechos, los años deben sumar vida".

Si actualmente uno de cada cinco ciudadanos es mayor de 65 años; en 2030, lo será uno de cada cuatro, y en 2050, uno de cada tres, ha recordado Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), quien ha apelado a tenerlo en cuenta en los presupuestos.

"Si hacemos ciudades amigables para los mayores, las hacemos para el resto de las personas", ha añadido Antoni Serratosa Serdà, de la Unión Democrática de Pensionistas.

Desde el ámbito académico, Ascensión Palomares Ruiz, catedrática en la Facultad de Educación de Albacete, ha apostado por "un cambio de actitudes para que se considere a los mayores activos copartícipes de sus derechos, no solo beneficiarios de actuaciones de bienestar social".

"Las políticas de envejecimiento activo ahorran dinero", ha argumentado Miguel Ángel Cabra de Luna, de la Plataforma de Mayores, quien ha reclamado a los partidos "un pacto de estado por los mayores".

Desde el ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera ha ofrecido una receta para romper la soledad de los mayores: construir marcos de confianza en las comunidades, adaptando los servicios públicos para que informen a los mayores de los servicios y programas que tienen a su disposición en su barrio.