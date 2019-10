El director del British Council en España, optimista ante el Brexit: "El mundo no se va a terminar"

El director del British Council en España, Mark Howard, se muestra optimista ante el escenario posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que se puede producir el próximo 31 de octubre, y asegura que no repercutirá en la relación cultural y educativa entre británicos y españoles. "El mundo no se va a terminar con el Brexit", proclama.

Nombrado este verano director en España de este instituto público para la divulgación de la cultura británica y la lengua inglesa, el equivalente al Instituto Cervantes de España, Howard considera incluso una "oportunidad" la salida del Reino Unido para "trabajar más" las relaciones bilaterales con los países europeos. "Quiero ser optimista, porque los lazos humanos son muy fuertes, y eso es una conexión real, de verdad", sostiene.

Howard, que aterrizó en España procedente de Buenos Aires (Argentina) tras ser director general para América del British Council, asume que este organismo, con presencia en 116 países en todo el mundo -"incluso en Corea del Norte", subraya-- tiene ante este escenario "un trabajo más importante que nunca".

En ese sentido, reconoce que el Brexit obliga a "informar incluso más tendiendo puentes" y a emprender acuerdos bilaterales para preservar el flujo de estudiantes entre Reino Unido y España, que desde el British Council estima que se mantendrá en "el 90%", aunque programas de intercambio como Erasmus desaparecerán entre ambos países. "Obviamente va a haber cambios, pero no será un desastre", afirma.

El objetivo, sea como sea el Brexit y se produzca como se produzca, se sitúan en que universidades británicas y españolas alcancen acuerdos que permitan la movilidad de estudiantes en términos como los actuales. Howard se muestra seguro que de que el interés por estudiar en Reino Unido no mitigará: "La calidad de las universidades no va a cambiar, y los estudiantes van a seguir interesados en el inglés".

"Estuvimos antes, durante y estaremos después de la Unión Europea", subraya para recalcar la presencia del British Council en España, que se remonta a 1940, y donde establece la solidez de la relación entre ambos países que le insufla optimismo. "Desde que llegué a España, todo el mundo me habla de alguna experiencia personal en Reino Unido", relata.

El director en España del British Council no flaquea ni siquiera ante la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. "La Unión Europea no lo es todo, y vamos a sobrevivir. Hay que vivir con las consecuencias", expone Howard, que prefiere que el Brexit --"un proceso largo y duro", admite-- se concrete lo antes posible porque "lo peor es no estar ni dentro ni fuera", en su opinión.

Cuando se le pregunta cómo imagina el 1 de noviembre, ante la posibilidad de que la salida del Reino Unido se produzca ese día, Howard responde con flema británica: "Será el día después del 31 de octubre. Otro día".