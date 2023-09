El diputado de Vox Javier Bravo dice que la Agenda 2030 le da "alergia" porque "no es de aplicación" para los extremeños

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Javier Bravo Arrobas ha reconocido que la Agenda 2030 es un tema que le da "alergia" y del que prefiere "no hablar", ya que es una cuestión que "no" le gusta, en tanto que "no es de aplicación" para los extremeños.

"Eso me da alergia, prefiero no hablar de eso. Es un tema que no me gusta. Ya lo dije en pleno, no es un tema para los extremeños, la Agenda 2030 será para otra gente pero para los extremeños no es de aplicación... O sea, en fin, está fuera de lugar", ha apuntado a preguntas de los medios este viernes en Mérida sobre el posicionamiento de su partido sobre la Agenda 2030.

A continuación, preguntado de nuevo sobre si cree que la postura de su grupo sobre este tema de la Agenda 2030 podría suponer algún tipo de enfrentamiento con el PP en la comunidad, Javier Bravo ha dicho que "no, porque con sensatez y con cordura y con sentido común se arregla todo, y nosotros tenemos eso". "Por eso hemos venido aquí para hacer eso e ir por la buena senda", ha añadido.

De este modo se ha pronunciado el diputado de Vox antes de participar en la comisión de la Asamblea en la que este viernes comparece la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Camino Limia, designada por dicha formación, para explicar las líneas generales de su departamento.

Al respecto, Javier Bravo ha transmitido el "apoyo" y "respaldo" de su formación al trabajo y labor de la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, que "por lo pronto está haciendo una labor encomiable", y le ha animado a que Limia "siga y que continúe en esa senda".

"Esperamos que se vean otra vez los bosques, que se vea todo bien cuidado y que las tradiciones se cuiden", ha recalcado el diputado de Vox.