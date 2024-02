El dinero para Atención Primaria se estanca, solo tres centésimas de media más para 2024

El presupuesto que las autonomías destinan a la Atención Primaria en 2024 crece, de media, solo tres centésimas en relación a un año antes, al pasar del 14,99 en 2023 al 15,02 % actual, muy por debajo del objetivo del 25% del presupuesto sanitario público recomendado por la OMS.

Por segundo año consecutivo y según el informe de la Federación Española para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), presentado este martes, el dinero que las comunidades dedican a la Atención Primaria registra un "aumento testimonial" entre 2023 y 2024 y oscila entre Extremadura y Andalucía, las dos comunidades que más aportan, un 18,5%, y las partidas más bajas que corresponden a la Comunidad Valenciana (9,23%) y Madrid (10,03%).

En rueda de prensa, el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, ha destacado la situación de Madrid "donde el dinero se destina a fastos", en referencia al proyecto deportivo de Formula 1 para 2026, mientras que los servicios públicos de calidad, como la Atención Primaria, "son sistemáticamente despreciados".

Sánchez Bayle ha subrayado la situación "preocupante" de la Atención Primaria, que sigue siendo "la hermana pobre de los presupuestos". Además, ha reprochado a las administraciones autonómicas la falta de transparencia a la hora de facilitar datos.

Según los datos de la plataforma sanitaria, la comunidad que más sube es Andalucía, 3,09 puntos, y le sigue Extremadura, que crece 1,79 puntos. En esta línea de crecimiento, y a falta de los datos de Castilla-La Mancha, las partidas para Atención Primaria también crecen en Canarias (1,75 puntos), en Baleares (1,5) y en Murcia, 0,70.

Tres comunidades repiten presupuesto, al tener prorrogados los del año anterior: Cataluña, Castilla y León y Navarra.

En el resto bajan si bien no se puede hacer la comparativa en Aragón y País Vasco, ya que no facilitaron datos en 2023.

La autonomía donde más cae el presupuesto es Asturias (3,69 puntos), La Rioja reduce su dinero para Primaria un 1,58; Galicia y Madrid lo hacen un 0,7 y Cantabria, un 0,28.

Madrid, la que menos destina per cápita (150,9 euros)

En cuanto al presupuesto per cápita para Atención Primaria, la comunidad con más gasto es Extremadura que destina este año 402 euros, muy por encima de la media nacional (287,4).

También por encima de la media se sitúan Cantabria (346,6), Canarias (329,6), Castilla y León (329,3), La Rioja (323,7), Baleares (314,1), Andalucía (312,3), País Vasco (308,3) y Asturias (306,5).

La peor posición la tiene la Comunidad de Madrid, con 150, euros, si bien son 11,4 más que en 2023.

Le sigue la Comunidad Valenciana, con 154 euros; Murcia (247,3), Navarra (262,6), Cataluña (264,8), Aragón (272) y Galicia (274).

Respecto a un año antes, Canarias es la autonomía con mayor subida (75,5 euros), seguida de Andalucía (65,8 euros) y Baleares, con 54,7 euros.

Por contra la mayor bajada de presupuesto per cápita se da en Asturias, donde cae 55 euros. La media nacional sube 7,2 euros, de 280,2 a 287,4.

El portavoz de la FADSP ha lamentado el "racaneo" de las administraciones en el dinero que dedica a la sanidad y ha subrayado la urgencia de mejorar esta situación presupuestaria, con partidas finalistas.

Para ello, ha pedido, que se garantice la atención sanitaria en los centros de salud, en un máximo de 48 horas, y que sea presencial siempre que lo solicite la población. Además ha apelado a un aumento significativo de recursos a todas las categorías profesionales.

La siguiente tabla recoge, según datos de la FADSP, el porcentaje de presupuesto para Atención Primaria que destinan las comunidades autónomas en 2023 y 2024. En las comunidades donde no se ha sido posible identificarlo aparece ND (No disponible).

2023 2024

Andalucía 15,36% 18,45%

Aragón ND 13,00%

Asturias 16,95% 13,26%

Baleares 14,20% 15,70%

Canarias 15,40% 17,15%

Cantabria 17,94% 17,66%

Castilla y León 16,47% 16,47%

Castilla La Mancha ND ND

Cataluña 16,80% 16,80%

C. Valenciana ND 9,23%

Extremadura 16,79% 18,58%

Galicia 14,92% 14,20%

Madrid 10,73% 10,03%

Murcia 15,20% 15,90%

Navarra 13% 13%

País Vasco ND 13,90%

La Rioja 18,33% 16,75%

Media CCAA 14,99% 15,02%

La siguiente tabla recoge, en euros per cápita, el dinero dedicado por las comunidades a la Atención Primaria en 2023 y 2024, según la FADSP:

2023 2024

Andalucía 246,5 312,3

Aragón ND 272

Asturias 361,5 306,5

Baleares 259,4 314,1

Canarias 254,1 329,6

Cantabria 333,7 346,6

Castilla y León 329,3 329,3

Castilla-La Mancha ND ND

Cataluña 264,8 264,8

C.Valenciana ND 154

Extremadura 351,4 402,0

Galicia 275,6 274

Madrid 139,5 150,9

Murcia 233,3 247,3

Navarra 262,6 262,6

País Vasco ND 308,3

La Rioja 331,7 323,7

Media Nacional 280,2 287,4