Dimite la gerente del Sepad en Badajoz tras haberse vacunado de forma "irregular"

La gerente del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón, ha dimitido de su cargo tras haber recibido el pasado 5 de enero de forma "irregular" la vacuna contra la Covid-19.

La dimisión se ha producido después de que el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, se dirigiese vía telefónica a Rincón para indicarle que Salud Pública había señalado a la Administración que se había realizado una vacunación de la Covid-19 que "no se debía haber producido" y, por tanto, para advertirle a la implicada de la irregularidad que había cometido".

De este modo lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha incidido en que desde la Junta de Extremadura están siendo "muy estrictos" en el protocolo de vacunación, a través de un control del proceso y de "si se produce alguna situación actuar en consecuencia", como en el caso de la vacunación "irregular" de la ya exgerente del Sepad en Badajoz.

Así, ha añadido que además el citado caso evidencia "la asepsia del control del plan de vacunación" de la Covid-19 en la comunidad después de una vacunación que "fue irregular" y tras

El consejero ha rehusado entrar, en todo caso, en más valoraciones o calificativos sobre dicha vacunación de la ya exgerente del Sepad en Badajoz, tras mostrar "todo el respeto del mundo" a ésta como "ciudadana", y teniendo en cuenta que la misma "ya no forma parte" del organigrama del Ejecutivo regional. "A mí no me gusta ni sacar pecho por hacer una cosa ni cebarme con quien ha cometido un error", se ha limitado a indicar.

"¿Que hay que tomar medidas? Claro que hay que tomar medidas. ¿Que hay que controlar el proceso de vacunación? Claro que hay que controlar el proceso de vacunación, pero eso no hace falta (hacerlo público)", ha añadido; al tiempo que ha subrayado que lo ocurrido con la exgerente del Sepad en Badajoz "muestra" el control de la Junta sobre el plan y el proceso de vacunación.

"Es que entonces (cuando ocurre la vacunación de Montserrat Rincón) el problema era otro, estábamos celebrando los Reyes, nadie hablaba de esto y nosotros ya estábamos controlando el plan de vacunación, con lo cual eso muestra lo del plan de vacunación (el control)", ha dicho.

ESPERANZA

Por otra parte, y tras incidir en que el programa de vacunación "debe ser una esperanza para la ciudadanía" y en que el mismo "es la esperanza científica para que salgamos de la pandemia", Vergeles ha rechazado que se pueda "enrarecer el ambiente de la vacunación" porque ello supone "tirarnos piedras contra nuestro propio tejado".

Así, tras indicar que la tasa de rechazo a la vacuna de la Covid-19 es inferior al 1,5 por ciento, ha pedido que no se fastidie este porcentaje con mensajes que puedan quitar "la gran esperanza" a los ciudadanos en el proceso de vacunación.

"Estamos siendo muy estrictos en el protocolo de vacunación. Ser estrictos significa controlar el proceso y si se produce alguna situación actuar en consecuencia, y para eso no hace falta sacar pecho, para eso lo que hace falta es hacerlo como hemos hecho", ha señalado.

"Me parece que últimamente hay mucha gente que está deseando ir a la caza de un mal vacunado, que son una excepción, y que estamos actuando contundentemente, para cargarse la gran esperanza que tiene la ciudadanía" en el proceso de vacunación, ha dicho Vergeles, quien ha subrayado que él esto no lo va a permitir "porque la sociedad está cansada de la Covid-19 y necesita una esperanza", ha dicho.

Ha pedido en este punto a los medios de comunicación que colaboren con la Junta que "el único interés que tiene es desarrollar de forma adecuada el plan de vacunación". "En ese camino seguro que nos vamos a encontrar todo. En el otro camino entendemos que no es la información que necesita la ciudadanía desde el punto de vista sanitario", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a la "unidad de acción" de los medios con la labor pública del Ejecutivo regional para que "por favor no le quitemos a la población la gran esperanza en la ciencia por tres garbanzos negros en los que se tienen que tomar decisiones y ya se han tomado decisiones".