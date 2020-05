Dimite la directora de Salud Pública de Madrid tras petición de desescalada

(Actualiza la NA4318 tras la presentación por parte de Madrid de la solicitud para pasar a fase 1)

La directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, ha dimitido de su cargo un día después de que el Gobierno regional decidiera pedir al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo, petición que ha presentado al Ministerio esta noche, pasadas las 22.00 horas, en un documento donde argumenta los motivos por lo que solicita pasar a la fase 1.

Fuentes era la encargada de firmar este documento que justifica con datos la solicitud de pasar a la fase 1, ya que fuentes del Gobierno regional han señalado que suele hacerlo el director de Salud Pública, pero también lo puede hacer el consejero al tener mayor rango.

Será sustituida en su cargo por el exdirector del hospital temporal de Ifema, Antonio Zapatero, que también ejercerá como viceconsejero de Salud Pública, puesto de nueva creación, con el objetivo de liderar la salida de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la región.

En el Gobierno regional no han aclarado los motivos de la dimisión, y la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en una entrevista en Cuatro que no ha hablado con Fuentes de ello: "La he visto en alguna ocasión, pero no he tenido ocasión de preguntarle", ha señalado.

Su objetivo, ha añadido, era "reestructurar este área y poder guiar la salida del COVID con personas como Zapatero al frente. Es una decisión que no se toma en media hora".

La decisión de solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada se tomó el miércoles en un Consejo de Gobierno celebrado después de que la presidenta admitiera que Madrid todavía tenía que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y sin embargo, su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), defendiera que la región está preparada ya que tiene "un sistema sanitario robusto". Permanecer en fase 0 sería "desastroso" para muchos empresarios, autónomos y familias sin ingresos, justificó.

La Comunidad de Madrid ha presentado pasadas las diez de la noche al Ministerio de Sanidad la documentación requerida para solicitar pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo, alegando que desde abril ha habido un descenso de un 84 % en el número de hospitalizados y de un 64 % en el de ingresados en UCI.

En una nota de prensa, el Gobierno regional detalla que en la documentación alegan que ha habido un "descenso de todos los indicadores provocados por esta epidemia en la región".

Hacen hincapié en "el descenso mantenido en el último mes desde el pico de la crisis -registrado entre los días 31 de marzo y 1 de abril- de las hospitalizaciones en los centros sanitarios madrileños y de los ingresos en UCI".

En concreto, la Comunidad de Madrid asegura que en este tiempo la red de hospitales, tanto públicos como privados, ha registrado un descenso de un 84 % en el número de personas hospitalizadas en planta y de un 64 % en los ingresados en puestos de cuidados intensivos.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que la petición de pasar a la fase 1 de la desescalada se hace desde la máxima prudencia y pidiendo la máxima colaboración de todos los ciudadanos para hacer frente a la COVID-19.

"Esta crisis hay que afrontarla también desde la responsabilidad que tenemos que tener todos desde el plano individual para seguir escalando y creciendo en las siguientes fases, sin olvidar nunca de dónde venimos y recordando que entre todos vamos a poder combatir al virus", ha añadido.

Madrid, la zona más afectada de España por la epidemia (con 63.870 contagios y 8.504 fallecidos), confía ahora en que el Gobierno permita una relajación del confinamiento de la población y una cierta actividad económica en comercios y hostelería.

Escudero se ha reunido esta tarde con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y volverá a hacerlo para estudiar la documentación aportada por la Consejería.

La incógnita es ahora saber si el Gobierno central aceptará que se flexibilicen las condiciones del confinamiento, entre los recelos de otras comunidades autónomas, en particular de Castilla y León, cuyo vicepresidente, Francisco Igea, ha confesado que ha transmitido directamente a su homólogo en Madrid y compañero de formación, Ignacio Aguado, que "el partido -Cs- no está por encima de la gente".

"Lo que prima es la salud. El mapa de afectados lo han visto todos los ciudadanos", ha insistido Igea. "Nunca en mi vida política pensé que iba a decir esto, pero Torra ha sido más sensato", ha dicho en relación a la decisión de Cataluña de solo pedir el cambio de fase para tres áreas sanitarias de su territorio.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, considera "muy preocupante, muy sintomática" y "muy difícil de explicar" la dimisión. En una entrevista con la Cadena Ser recogida por Efe, ha dicho que es "muy grave" que sea "apartada del puesto" la persona responsable de presentar al ministerio el informe que avala la desescalada.

Más Madrid ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la designación de Antonio Zapatero por posible delito de prevaricación, nombramiento irregular y tráfico de influencias, según ha anunciado su portavoz en la Asamblea, Pablo G. Perpinyà, en redes sociales.

Por su parte, el sindicato CSIF, considera que la dimisión de Fuentes "revela unas diferencias internas en el seno del Ejecutivo autonómico", y "más en concreto" en la Consejería de Sanidad que, en su opinión, "al final pagan los profesionales sanitarios y la ciudadanía". La dimisión también ha contrariado a los sindicatos Satse, Amyts y UGT.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de la Laguna, Yolanda Fuentes fue nombrada directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en septiembre de 2019, cargo que ya ocupó entre julio de 2015 y enero de 2017, cuando volvió a su plaza de especialista en Medicina Preventiva en el Hospital Clínico San Carlos de la capital.

Desde mayo de 2018 hasta la actualidad ha desarrollado su actividad como subdirectora médico del Hospital Universitario la Paz de Madrid.