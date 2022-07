Dimite cargo balear que intervino en oposicion a la que concurria su hija

El director general del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) Juli Fuster, ha renunciado este lunes después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) haya condenado al Govern porque intervino en una oposición a la que concurría su hija, algo que ha dicho que hizo sin ser consciente, al igual que firmaba sin cuestionarlas todas las resoluciones de oposiciones.

En una rueda de prensa, respaldado por todo el equipo directivo del IbSalut, ha admitido que firmó la resolución del tribunal de oposición de anestesia y reanimación que decidía no evaluar el examen de un opositor.

La razón para no evaluar la prueba fue que el aspirante la había firmado, cuando se les había indicado que los exámenes tenían que ser anónimos y se les había facilitado un código numérico.

"Sin tener conocimiento de la repercusión de este hecho, firmé la resolución del tribunal de anestesia como he firmado todas las resoluciones, absolutamente todas, de todos los diferentes tribunales", ha explicado Fuster sobre esa oposición, a la que se presentaron su hija y su yerno, que obtuvieron plaza.

El TSJIB considera que el hecho de excluir a este opositor, que recurrió la decisión, podía beneficiar indirectamente a la hija de Fuster. "Ni yo hubiera intentado beneficiar a nadie en una oposición, ni mi hija lo hubiera permitido", ha asegurado Fuster, que ha presentado su renuncia este lunes a su propia esposa, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez.

"Pero haber firmado este documento es lo que me obliga a renunciar. En pura ley, yo tenía que haber delegado en otro miembro de la dirección esta firma", cosa que habría hecho "si hubiera sido consciente", ha añadido. Ha reconocido haber cometido "un error estrictamente administrativo".

Según Fuster, no ha cuestionado una sola decisión en el centenar de oposiciones sanitarias convocadas desde que ocupa el cargo. Ha dicho que los tribunales de oposición han sido soberanos para tomar las decisiones con la asesoría de funcionarios de Recursos Humanos del IbSalut.

Ha detallado que ha firmado "todas las resoluciones que han ido haciendo los tribunales sin cuestionar ni una sola de las decisiones que planteaban. También fue así en el caso de la oposición de anestesia y reanimación", ha comentado.

Ha subrayado que la firma fue una más "entre 200 y 300 cosas" que firmaba a diario y que la plasmó "como una más, sin pensar que justamente ésta podría tener alguna repercusión".

"Si me hubiera dado cuenta no la hubiera firmado, la hubiera firmado cualquier otro miembro del equipo", ha reiterado sobre una resolución en la que ha dicho que no figuran nombres, aunque en los anexos sí aparecen los de quienes se presentan.

"No me di cuenta de que firmaba eso. Que mi hija se presentaba a un examen, por supuesto, y por eso no he intervenido en nada. Tampoco intervengo en nada de ninguna oposición, aunque no haya nadie, porque esto es una isla muy pequeña y siempre puedes conocer a alguien", ha añadido.

Sobre el hecho de que nadie advirtiera que Fuster estaba firmando un documento de una oposición en la que estaban involucrados sus familiares ha admitido: "Supongo que sí se tienen que revisar los protocolos para que esto no vuelva a pasar".

Fuster ha dicho que "no tenía conocimiento ni de que hubiera habido este juicio" y que no cree que "nadie del Govern" supiera que el caso había llegado al TSJIB.

"No quiero perjudicar a los miembros del tribunal, que son personas superhonestas, ni que se pare ninguno de los proyectos que están en marcha, ni que haya ruidos innecesarios, y lo más prudente es dar un paso al lado y retirarme", ha afirmado.