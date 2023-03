Difuntos sin parentesco descansan en un mismo nicho por un error en Telde

Difuntos de dos familias diferentes descansan en un mismo nicho en el cementerio de Telde (Gran Canaria) debido a un error que el ayuntamiento de la ciudad atribuye a la funeraria y la empresa encargada del camponsanto.

Según publica este miércoles "Canarias 7", se trata de un nicho adquirido en 1977 por una familia teldense que solo se había abierto dos veces: una en 1987 para enterrar a la abuela del heredero que ha alertado de lo sucedido y otra en 2007 para que reposara su tía.

Sin embargo, en una visita reciente al cementerio para colocar flores a sus difuntos, una de las mujeres de esta familia descubrió con sorpresa que habían retirado la lápida del nicho y, poco después, se enteró de que allí había sido enterrada otra persona más.

"Ha sido fruto de un error involuntario de las funerarias y de la empresa que gestiona los cementerios", ha reconocido al periódico el concejal responsable del área en Telde, Eloy Santana.

El problema pudo surgir de que las dos familias comparten apellidos muy comunes en Canarias, pero no tiene una solución rápida, ya que los parientes de fallecida que acaba de ser enterrada sostienen que el nicho les pertenece y, en realidad, ahora nadie puede volver a abrirlo sino lo autoriza un juez.

"En ningún momento queremos faltar al respeto al otro difunto, pero creemos que no se ha actuado bien y no vemos justo que los mayores perjudicados seamos nosotros. Esto no es una cosa cualquiera y tanto nosotros como nuestros antepasados merecen respeto", dice el portavoz de la familia que compró ese nicho en 1977.