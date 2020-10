Diez vacunas frente al Covid-19 están ya ensayos clínicos de fase III, según se ha puesto de manifiesto durante una mesa redonda organizada por la 'Gaceta Médica de Bilbao', revista científica y órgano de expresión de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en estos momentos hay 44 vacunas candidatas frente al SARS-CoV-2 que han pasado a las fases de ensayos clínicos en humanos. Las vacuas en fase III son las que están realizados los laboratorios Sinovac, Sinopharm/Wuhan Institute of Biological Products de China; Sinopharm/Beijing Institute of Biological Products de China; la Universidad de Oxford/AstraZeneca; CanSino Biological Beijing Institute of Biological ProductsInc/ Beijing; Gamaleya Research Institute (Rusia); Janssen Pharmaceutical Companies (Johnson and Johnson, con sede en Bélgica); Novavax (EEUU); Moderna/NIAID (EEUU); y BioTech/FosunPharma/Pfizer (EEUU).

"En la génesis de una nueva vacuna inciden aspectos relacionados con la selección de los antígenos inductores de la protección, de la plataforma empleada para generar los posibles candidatos a vacunas, las dosis necesarias, los correlatos de protección para saber si son eficaces en prevenir la infección o no, así como la vía de administración y lo relacionado con los aspectos de seguridad. La vacuna no debe ser solo eficaz sino también extremadamente segura", ha comentado el catedrático de Microbiología, Ramón Cisterna.

Por su parte, el jefe de Vigilancia y Vacunas de la dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno vasco, José M.ª Arteagoitia Axpe, ha informado de que ya se está trabajando en planes de vacunación de cara a la futura vacuna del Covid-19.

"Estos planes contemplan diversos escenarios, dado que se desconocen todavía varios elementos importantes, como la capacidad y la calidad de la respuesta inmune que puedan generar las nuevas vacunas, si ayudarán a lograr una rápida inmunidad colectiva, si serán necesarias dosis de refuerzo adicionales tras la primovacunación y, no menos importante, cuáles serán las indicaciones terapéuticas que finalmente autorice la Agencia Europea de Medicamentos para su administración en población infantil y adulta, enfermos crónicos, inmunodeprimidos o embarazadas. Asimismo, la capacidad de fabricar, distribuir y administrar las vacunas a gran escala, también es un obstáculo serio para la industria farmacéutica, que se enfrenta a un desafío enorme", ha dicho.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo y presidente de la sección de Salud Laboral de la ACMB, Alfonso Apellániz, ha recordado que durante la pandemia se ha solicitado colaborar con las autoridades sanitarias tanto en la consideración de los trabajadores vulnerables, siguiendo los procedimientos de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, que el ministerio de Sanidad ha elaborado a lo largo de estos meses, y colaborando en su redacción, como en los seguimientos epidemiológicos de los contactos.

"En este momento estamos participando activamente en la vacunación de la gripe estacional y en breve podremos contar con la vacuna contra el coronavirus y estar preparados para poder asumir la vacunación de nuestros trabajadores, ante esta enfermedad", ha añadido.

Finalmente, la presidenta de sección de Vacunas y Antimicrobianos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Lucila Madariaga, ha destacado la importancia de mirar con esperanza y a la vez con realismo la llegada de alguna vacuna que nos ayude a controlar esta pandemia.

"Como se ha dicho en la mesa, en estos momentos nos encontramos a la espera de tener los resultados de los ensayos de fase III que se están llevando a cabo y de que éstos sean analizados, para saber si alguna de las vacunas candidatas más avanzadas será autorizada. Este proceso requiere tiempos que hay que respetar. Asimismo, es necesaria la transparencia en cuanto a lo que sabemos y no sabemos y la comunicación desde los expertos y las autoridades sanitarias, para contribuir a generar la confianza necesaria en la población de cara al momento en que puedan afrontarse los programas de vacunación", ha zanjado.