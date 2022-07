La dieta que ha seguido Tania Llasera para adelgazar más de cinco kilos: lo cuenta ella misma

Ya estamos inmersos en el verano y, por eso, son muchas las personas que tratan de quitarse algún kilo que otro. Hace un año, la presentadoraTania Llaserasintió la necesidad de encontrarse un poco mejor con ella misma y, por eso, decidió adelgazar de una forma saludable. El resultado fue muy bueno y compartió el resultado a través de Instagram. "Entré en la cuarentena que se convirtió en confinamiento con kilos de más, venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incómoda ya y no me cabía casi nada de mi armario", relató.





Tania Llasera realizó el ayuno intermitente que los iguen otras famosas como Elsa Pataky, que cada vez tiene más adeptas. "Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar, así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi 'no desayuno' (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial. Mi ventana de comidas es de 14h-20h máso menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños", proseguía explicando.









Existen tres tipos de ayuno que en general son los más utilizados, según explica la nutricionista Ángela Tello:

- Ayuno de días alternos: Consiste en ayunar un día sí y un día no. El día que no se ayuna la persona puede comer lo que desee. El día del ayuno se pueden tomar bebidas no calóricas y una mínima cantidad de comida que no exceda las 500kcal en mujeres y 600kcal para hombres.

- Ayuno dos días a la semana 5:2: Se puede comer de forma normal durante 5 días y reducir la ingesta durante 2 días seguidos sin exceder las 500 - 600kcal por día. Se puede tomar bebidas sin azúcares añadidos.









- Alimentación diaria con restricción de tiempo: comer sólo durante un rango de horas; por ejemplo de 10 de la mañana a 6 de la tarde alimentarse de forma usual y el resto de horas sin comer.

Uno de los problemas es que la gente ayuna 8 o 14 horas, pero luego se da a atracones y eso explica la experta, "es un error". "De nada sirve hacer semejante esfuerzo si luego se compensa comiendo más, es sentido común; se entiende que el ayuno se hace como medida para perder peso. Después lo adecuado sería comer equilibrado porque sino al final ganaremos más peso".

¿Qué le ocurre al organismo cuando ayunamos?

"Durante la noche la glucosa es principalmente consumida por el cerebro. Después de aproximadamente 12 horas de ayuno los ácidos grasos empiezan a movilizarse desde los cúmulos de grasa hacia el torrente sanguíneo. Una parte de los ácidos grasos se dirigen hacia los tejidos capaces de consumirlos y la otra parte se dirige hacia el hígado donde serán transformados en cuerpos cetónicos para ser utilizados por los órganos que no pueden consumir ácidos grasos", explica Tello.

Además, añadía que "parece que hasta aquí todo lo referente al ayuno es fantástico pero hay que saber que el exceso de cuerpos cetónicos puede resultar nocivo para el organismo dada la naturaleza ácida de dichas sustancias".