Diego Matamoros, más conciliador que nunca con Anita Matamoros. ¿Entierra el hacha de guerra con su hermana?

MADRID, 1 (CHANCE)

Disfrutando de su soltería y confesando que "llevaba mucho tiempo sin estar tan bien", Diego Matamoros ha sido uno de los rostros conocidos que asistió al estreno del musical sobre Tina Turner en la Gran Vía Madrileña y, demostrando que es otro y huyendo de la polémica, ha tenido unas bonitas palabras hacia su hermana Anita Matamoros, mostrándose de lo más conciliador con ella después de años sin ningún tipo de relación. ¿Asistiremos a una reconciliación en el mediático clan próximamente?

Por el momento parece que no, pero lejos de las frases tajantes con las que antaño zanjaba cualquier pregunta sobre la hija de Makoke, Diego apoya que la influencer quiera ser madre joven - como ha confesado Anita recientemente - y asegura que "Laura también ha sido madre joven. Viene un poco de familia, y creo que si tienen esta habilidad y de verdad lo quieren, perfecto".

"A mí me gustaría ser tito de todas mis hermanas, no tengo distinción y si es un paso que va a dar, me alegro mucho", ha confesado Diego, que enterrando el hacha de guerra con Anita, ha hablado de ella igualándola con el resto de sus hermanas, Laura, Lucía e Irene Matamoros, con las que sí tiene relación.

Además, el influencer está convencido de que Anita y su padre, Kiko Matamoros, acabarán solucionando sus diferencias después de un año sin relación: "El tiempo siempre cura todo y tienen una conversación pendiente", apunta.

Sin ganas de enamorarse porque "es absurdo sacar un clavo con otro clavo, y ahora es el momento de disfrutar de mí mismo", Diego continúa teniendo el tatuaje de un corazón que se hizo con Carla Barber durante su noviazgo pero, sin perder la sonrisa, prefiere no pronunciarse sobre la cirujana: "Hay todo el buen rollo del mundo, pero de Carla no hablo, le deseo siempre lo mejor, que sea feliz, ahora está con otro chico, que sea feliz y que le dure mucho".