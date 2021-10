Diego Matamoros asegura que sigue soltero y sin ganas de atarse a nada

MADRID, 23 (CHANCE)

Llevábamos mucho tiempo sin poder hablar tranquilamente con Diego Matamoros y lo cierto es que cada vez que tenemos ocasión, nos damos cuenta de que el hijo del colaborador de televisión es mucho más sensato de lo que se piensan algunos seguidores. En este momento se encuentra disfrutando de la soltería y asegura que no quiere atarse a nada, parece ser que después de la ruptura con Carla Barber, no quiere volver a enamorarse.

Diego Matamoros nos ha asegurado que estaría encantado de que su padre y Anita se reconciliaran y así nos lo ha hecho saber: "Yo lo dije la otra vez, es un deseo que como padre e hija se arreglen, al final es algo que pasa la vida, los días y te arrepientes". Y es que recordemos que padre e hija no tienen relación desde hace ya varios años y aunque se desconocen los motivos, el colaborador siempre ha asegurado que Makoke no ayuda a esta reconciliación.

En cuanto a las últimas actuaciones de Javier Tudela y Makoke, reconoce: "No sé nada de ellos, no sé ni actuaciones suyas ni nada, estoy apartado, no sé si han liado alguna o nada, pero espero que se porten bien". Como bien haciendo desde hace tiempo, Diego no quiere meterse en más guerras y no habla de la que fue la exmujer de su padre.

Cuando le preguntan por el amor, Diego comenta: "Una buena cena, una buena conversación, un buen momento, no hay nadie que se esté atado a nada, soy libre y las personas que conozco son libres, todo se andará". Y es que su relación con Carla Barber parece que no funcionó por el amor, a veces, no es todo, algo que ambos han asegurado ante las cámaras de la prensa.

Sobre el último retoque estético que se ha hecho, asegura que no ha sido con Carla Barber: "Me lo he hecho en Diego de León, era la clínica a la que iba antes, estoy encantado de trabajar con ellos, de momento me estoy divirtiendo, conociendo a gente muy interesante y si en el futuro va a hacia adelante, estupendo, estoy en el momento de conocer y disfrutar".