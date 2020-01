Diego 'El Cigala' arrasa en Brasil en su encuentro más especial y nos desvela sus planes

MADRID, 27 (CHANCE)

Una de las cualidades de la música es la de emocionar, dando lugar a encuentros tan únicos como fascinantes. Y exactamente eso es lo que pasaba el pasado viernes en el Estação Rio Verde, en São Paulo, dentro del ciclo SON Estrella Galicia 'Brasil abraza España'.

En el primer concierto del ciclo que promueve el encuentro entre artistas españoles y brasileños en un rico intercambio cultural, se subieron sobre el escenario dos figuras de la música inigualables, el cantante Diego 'El Cigala' y el compositor Toquinho. El resultado no fue otro que un concierto mágico para más de doscientos asistentes, que pudieron disfrutar de momentos tan especiales como escuchar a los protagonistas de la velada interpretar 'Eu sei que vou te amar' de Vinicius de Moraes. Un momento muy emotivo, pues se trataba del compañero musical del Toquinho, que ya ha fallecido.

Ambos fusionaron el flamenco, la bossa nova y la música popular de Brasil en un emocionante concierto que conquistó a todos los presentes bajo el lema 'Brasil abraza España'.

DIEGO 'EL CIGALA', SUS PRÓXIMOS PROYECTOS Y SUS PLANES DE VOLVER A ESPAÑA

Aunque Diego 'El Cigala' vive en República Dominaca ha llevado parte de la cultura española por todo el mundo como embajador del flamenco, siendo este un caso más. Antes de subirse sobre las tablas hablamos con él que nos confesaba sus próximos proyectos: "Estoy grabando ahora mi próximo disco, un homenaje a la música mexicana, después de tantos viajes a México era una deuda que tenía pendiente, estar en un estudio rodeado de una banda de mariachis llevaba mucho tiempo en mi cabeza y por fin lo voy a llevar a cabo. El disco lo presento el 12 de mayo en el Auditorio Nacional de México y luego salimos de gira para todo el mundo, empezamos con México, Argentina, Colombia y en verano y otoño estaremos en España. El 16 estamos en los Jardines de Pedralbes de Barcelona y 19 de julio en Chiclana en el Concert Music Festival", declara emocionado.

En cuanto a sus planes de volver a vivir a España confiesa: "A largo plazo nunca se sabe, pero de momento estoy muy a gusto, además paso tiempo en España. Vengo todos los años de gira y veo a mi gente, disfruto la comida y me vuelvo a mi isla a descansar", asegurando que es muy feliz en el país dominicano.

Y es que el cantante se considera un habitante del mundo, lo que le ha llevado a fusionar su música con otros géneros, dando como resultado sus últimos éxitos, sin embargo no le gusta el término explica: "Nunca me ha gustado el termino fusión, prefiero mestizaje, compartir entre músicos de diferentes culturas es algo natural, buscar cosas en común con otras músicas y disfrutar juntos. Me aporta libertad, me abre las fronteras para llegar a otros autores, a otros interpretes".

En cuanto a su participación en SON Estrella Galicia 'Brasil abraza España', El Cigala lo tiene claro y defiende: "Están haciendo un gran trabajo para crear comunión entre estas músicas y a esa riqueza cultural no se le puede poner precio y es para el mundo. Estoy tan agradecido que hayan generado este espacio para que me haya podido encontrar con un maestro como Toquinho y acercarme un poquito a los ritmos brasileños. Espero que podamos seguir desarrollando esta relación y ver a dónde nos lleva", declara el músico español.