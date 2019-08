Díaz: La crisis de la listeriosis es mayor por decisiones erróneas de Junta

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha sostenido este martes que la crisis provocada en Andalucía por la listeriosis es "de mayor envergadura por las decisión equivocadas" de la Junta, a la que ha acusado de actuar "tarde, mal y sin transparencia".

En una rueda de prensa, la dirigente socialista ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que comparezca en el Parlamento apelando al derecho que tienen los andaluces a conocer con detalle las actuaciones de su gobierno durante esta crisis sanitaria.

Díaz, que ha ofrecido a la Junta la colaboración de su partido para controlar la crisis y tomar medidas para que no se repita, ha dicho que esto "le puede pasar a cualquier" gobierno y que lo importante es cómo se actúa.

"La Junta ha actuado tarde, mal y sin transparencia", según la secretaria general del PSOE-A, que se ha mostrado convencida de que la envergadura del brote por listeria es "mayor por las decisiones equivocadas" del Ejecutivo andaluz.

El PSOE descarta, de momento, reclamar responsabilidades políticas hasta conocer las explicaciones de Moreno y del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que ayer dijo que la gestión de la crisis había sido "impecable".

Díaz no ha respondido al consejero y se ha ceñido a la idea de que el Ejecutivo del PP y Ciudadanos "ha faltado" a la verdad e incurrido en una "evidente ausencia" de transparencia a la hora de trasladar la información a la ciudadanía.

"Se trata de una crisis llena de interrogantes y errores desde que a mediados de agosto la Junta decretó la alerta sanitaria", ha enfatizado.

En este sentido, ha criticado que desde febrero no esté actualizada la web de alertas del sistema público andaluz con las actuaciones llevadas a cabo y recomendaciones a los andaluces, en una actuación -ha recalcado- cargada de dudas.

Entre ellas, se ha preguntado por qué no se intervino en el "minuto uno" a la empresa Magrudis, origen de la contaminación por listeria, o por qué se dejó en esta empresa la responsabilidad de contactar con los compradores en lugar de hacerlo las autoridades sanitarias.

"Si lo hubiese hecho la Junta no habríamos tardado nueve días en conocer que había una marca blanca y productos de esta empresa (Comercial Martínez Campos) en el mercado. ¿Por qué no se dio antes la alarma?", ha expuesto.

Díaz ha esgrimido que en esta crisis "no se puede faltar" a la verdad y cree que al Gobierno andaluz "le ha faltado humanidad" en la gestión de un contagio en el que "no ha hecho lo suficiente" para que no crezca la alarma entre los consumidores.