Díaz Ayuso rechaza el estado de alarma: "Eso es la muerte" para Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes el estado de alarma y el confinamiento por considerar que "eso es la muerte" para la región madrileña.

De esta forma lo ha expresado en la rueda de prensa conjunta celebrada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión que ambos han mantenido en la sede del Gobierno regional para coordinar medidas frente la crisis del covid-19 en Madrid.

"Aquí, necesitamos más estrategia, más recursos y mientras tanto seguir sorteando las adversidades sin tener que llegar a un estado de alarma, del que no hemos hablado en cuanto a su aplicación ahora mismo", ha explicado Díaz Ayuso.

"Yo no tengo ningún ego (...) Yo haría cualquier cosa por que esto acabara. Haría lo que fuera. No tengo otro interés, no hago otra cosa en esta vida que intentar acabar con esto, con los recursos que tenemos", ha subrayado.

La jefa del Ejecutivo madrileño no cree que se deban implementar "ni estados de alarma ni confinamientos" por considerar que "eso es la muerte para nuestra Comunidad", que es "el motor económico de España" y está "al servicio de las demás" regiones, ha dicho.

"No podemos cerrar todo Madrid sin darnos la oportunidad" de poner en marcha un plan estratégico para proteger a los ciudadanos en 37 zonas básicas de salud con recursos extraordinarios, ha argumentado Díaz Ayuso.

Si este plan funciona se llevará a más zonas y "así vamos a estar durante unos meses", con cuarentenas en los colegios y en las empresas, hasta que llegue la vacuna contra el covid-19, ha apuntado.

La presidenta madrileña ha pedido paciencia, colaboración y confianza a los vecinos que se van a afectados por las restricciones a la movilidad en 37 zonas básicas de salud de la región con el objetivo de "salvar vidas" y conseguir que desaparezca el virus de estas áreas cuanto antes.

Se ha mostrado convencida de que si se aplica con firmeza este plan y se ayuda a la Comunidad de Madrid a que se cumpla, "tendrá beneficios pronto y no harán falta más escenarios".

Igualmente, ha hecho un llamamiento a volver a la solidaridad del pasado mes de marzo, cuando políticos, sindicatos, partidos y sociedad civil luchaban unidos en la misma dirección contra la pandemia, mientras que "ahora -ha dicho- estamos reivindicación por la reivindicación constante".

Ha abogado por respetar las restricciones a la movilidad, guardar la distancia de seguridad y cumplir las normas, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad individual para cuidar al entorno. EFE

