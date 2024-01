Diana Morant defiende la inversión en I+D+I en España: "La próxima vacuna no surgirá de la inspiración divina"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que la ciencia y la innovación "están en el centro de todas las políticas" del Gobierno y, por ello, "la inversión en I+D+I es la mayor que ha conocido este país en toda su historia".

"La próxima vacuna que cure nuestras enfermedades no surgirá de la inspiración divina ni de un azar fortuito en un laboratorio. En ciencia, las ideas no caen del cielo, sino de un presupuesto. De políticas encaminadas a revolucionar con inversión y medidas concretas el sistema productivo de este país", ha defendido Morant, que ha inaugurado este jueves el congreso Science for Industry (S4i) en Madrid.

Durante el encuentro, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y BeAble Capital, Morant también se ha referido a la capacidad de la I+D+I de crear empleo de calidad.

"Uno de cada cinco nuevos empleos en nuestro país es en la ciencia, la innovación y las TIC. Es un cambio disruptivo en nuestro país y nuestro mercado laboral, que habla de que por fin hemos hecho que penetre la cultura de la ciencia y la innovación en las empresas, modernizando nuestro país a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado.

Asimismo, la ministra ha manifestado que la transferencia de conocimiento es el principal reto de esta legislatura para el Ministerio, que está apostando por la colaboración de las universidades y organismos públicos de investigación, con la inversión privada y las empresas. "Queremos trabajar juntos para tener una industria más competitiva y autónoma, por una ciudadanía con un mayor bienestar", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España invierte, protege y consolida la innovación para asegurar "un futuro mejor, más competitivo y también más saludable".

Entre las iniciativas para impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento, se ha referido al Plan de Transferencia y Colaboración, dotado con 1.200 millones de euros para impulsar de la mano de universidades y organismos públicos la capacidad innovadora de nuestro tejido empresarial.

Además, el Programa Cervera pone el foco en las tecnologías prioritarias, las denominadas Deep Tech. "Hemos comprometido más de 215 millones de euros en el desarrollo de estas empresas y centros tecnológicos", ha detallado.

Por último, Morant ha precisado que el proyecto INNVIERTE ha realizado 218 operaciones de apoyo a empresas durante los últimos cinco años, con ayudas por el valor de aproximadamente 350 millones de euros, con el fin de "impulsar startups de base tecnológica y lograr que superen el conocido como valle de la muerte, contribuyendo por tanto a consolidar la innovación en este nuevo proyecto de país".