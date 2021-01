El día que Bowie conoció a John Lennon: "David estaba aterrorizado"

MADRID, 8 (CulturaOcio)

Este 8 de enero David Bowie cumpliría 74 años. El productor Tony Visconti recordó al músico, fallecido en 2016, en una reciente entrevista en la que desveló cómo fue el primer encuentro entre el británico y otra leyenda de la música, John Lennon.

"Estaba aterrorizado por conocer a John Lennon", reveló Visconti en el especial Bowie: Dancing Out in Space de BBC. "Aproximadamente a la una de la mañana llamé a la puerta y durante las siguientes dos horas John Lennon y David no se hablaron. David estaba sentado en el suelo con una libreta y un carboncillo y estaba dibujando cosas e ignorando por completo a Lennon", recordó.

"Después de unas dos horas, John finalmente le dijo a David: 'Parte se bloc por la mitad y dame algunas hojas. Quiero dibujarte'. Entonces David dijo: 'Oh, es una buena idea'. John comenzó a hacer caricaturas de David, David comenzó a hacer lo mismo con John y siguieron intercambiándolos. Luego comenzaron a reír y eso rompió el hielo", rememoró.

Visconti dice que, desde ese momento, Lennon y Bowie forjaron una gran amistad. Una semana después, Bowie llamó a Lennon para invitarlo a tocar una cover de Across the Universe; Después de la grabación, empezaron a improvisar y surgió Fame, tema coescrito con el guitarrista Carlos Alomar. Ambas canciones forman parte del disco Young Americans, lanzado en 1975.

El productor también habló sobre Blackstar, último disco del artista. "Su entusiasmo era increíble. Era importante para él. Él tenía claro cuáles eran sus problemas de salud pero para él era importante terminar ese álbum. Nunca hablamos de eso, aparte de una conversación privada que tuve con él antes del álbum, su salud nunca se mencionó. Honestamente, ni siquiera se parecía enfermo", reveló.

Además, con motivo del que habría sido su 74 cumpleaños, ha salido a la luz una versión inédita que Bowie grabó de Mother, tema de Lennon.

https://youtu.be/DfAzRlTvaMw