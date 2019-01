En el Día Mundial del Nieve llegan a España los primeros copos

La retirada del anticiclón y la entrada de sucesivos frentes atlánticos vuelven a teñir de blanco este fin de semana las montañas para celebrar el #DíaMundialdelaNieve (#WorldSnowDay), una iniciativa a la que se suman cada año más estaciones de esquí con el objetivo de promocionar los deportes blancos.

La celebración busca "la difusión de los deportes de nieve entre la base, entre el público más amplio, para atraer a debutantes con forfaits a un precio más ajustado y que las personas que nunca han esquiado puedan probarlo", ha explicado Toti Roselló, portavoz de la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Este año, "la nieve llega más tarde, pero tendremos una situación de invierno pura y dura", con lluvia, nieve en cotas relativamente bajas y desplome de las temperaturas, ha confirmado a Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por su parte, Irene Santa, meteoróloga de Eltiempo.es, ha señalado que ahora mismo hay menos nieve en la montaña de la que cabría esperar a estas alturas del año: "Todavía estamos a la espera de que llegue el verdadero invierno a nuestras cordilleras".

"Hace un año a estas alturas ya había nevado de forma copiosa, no sólo en la montaña, sino también en algunas capitales de provincia", ha explicado Santa, que explica que el motivo no es no es que no esté haciendo frío, sino que las masas frías que nos han afectado no tenían procedencia marítima, sino continental.

Las primeras nevadas importantes del invierno han puesto este sábado en alerta a trece provincias españolas por riesgo de nieve, aunque solo una, León, está en alerta naranja; en la capital leonesa se esperan de cuatro a seis centímetros de nieve.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la cota en León empezará en 800 metros e irá subiendo hasta los 1.000.

No obstante, la probabilidad que establece la Aemet para estas nevadas está entre el 10 y 40 por ciento.

La alerta naranja por riesgo importante de nevadas en León está establecida para la zona de la meseta, mientras que en la Cordillera Cantábrica esta alerta es de menor intensidad, amarilla; allí se esperan acumulaciones de nieve a partir de 1.000 o 1.200 metros.

Aquí la probabilidad aumenta hasta entre el 40 y el 70 por ciento, según las mismas fuentes.

Las doce provincias que están en alerta amarilla son: Huesca, Teruel, Guadalajara, Burgos, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Madrid -zona de la sierra-, Navarra, La Rioja y Asturias.

Hay otras dos provincias en alerta amarilla, pero esta vez por riesgo de fenómenos costeros: A Coruña y Pontevedra.

La previsión del mapa meteorológico para mañana es parecida a la de este sábado, con varias provincias en alerta por nieve.

Para Toti Roselló, "cuando hay nieve, hay más alegría", y por ello algunas estaciones españolas promueven este fin de semana múltiples actividades para fomentar el contacto con la naturaleza y los deportes de invierno.

Sierra Nevada ofrece más sectores de su snowpark, la apertura de la pista Universiada, trazado de pistas "rojas" por su dificultad o productos para no esquiadores para acercar la experiencia de la nieve a todos los públicos, y otras estaciones, como Baqueira Beret, organizan eventos, como la carrera BBB Ski Race Experience.

Además, Sierra Nevada acoge durante todo el fin de semana la Copa España Audi de Esquí Alpino para las categorías U16/14, con la participación de más de 150 niños de toda España, un evento organizado por la Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

El Día Mundial de la Nieve sirve también para concienciar sobre los peligros de aludes y las grandes nevadas en cotas bajas que pueden producir incidencias en las carreteras.

En este sentido, los sondeos nivológicos semanales por parte de la Aemet son fundamentales para analizar los riesgos de aludes y garantizar jornadas seguras que permitan disfrutar de este día con tranquilidad.

Además, con independencia de las predicciones y avisos de nevadas para todo el territorio nacional, la Aemet cuenta con predicciones diarias para las áreas de montaña en Picos de Europa, Pirineo (Navarro, Aragonés y Catalán), Ibérica (Riojana y Aragonesa), Sierra de Gredos, Sierras de y Guadarrama y Somosierra, y Sierra Nevada.

El Día Mundial de la Nieve fue promulgado por la Federación Internacional de Esquí para su celebración el 19 de enero, aunque muchas de las actividades se han prolongado este año al día 20, domingo.