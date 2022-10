DGT: ¿Qué significa está señal de Tráfico? La pregunta que muchos fallan en el examen de conducir

Hasta 30 preguntas conforman el test teórico del carnet de conducir, y muchas más son las que hacemos en las semanas previas para prepararnos. Pero, concretamente, hay una pregunta que suele resistírsele a los que se presentan, y es por una señal de tráfico y su significado. Al menos así lo ha dejado intuir la propia cuenta de Twitter de la Dirección General de Tráfico, que compartía la imagen con la respuesta.

Y es que hay que tener especial cuidado y repasar las preguntas lo máximo que podamos antes de presentarnos porque, como la mayoría sabe, sólo tres fallos nos condenan al suspenso y a tener que volver a presentarnos. Por ello, tenemos que leer despacio cada pregunta, tener muy en cuenta todos los matices de las respuestas y, si es necesario, tirar de trucos nemotécnicos para recordarlo.

Según apuntaban las estadísticas de hace tres años de la Dirección General de Tráfico (DGT) y previas a la pandemia, solo alrededor del 44, 7% de todos los aspirantes que se presentan al examen teórico aprueban a la primera. Respecto al práctico, el 27% consiguió el apto durante ese año en la primera convocatoria.









La señal que la mayoría siempre fallan



Desde la Dirección General de Tráfico publicaban la pasada semana: “Esta señal indica peligro por la proximidad de... A. un tramo de vía con posible obstrucción en la calzada. B. un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado. C. un tramo de vía con pendientes ascendentes y descendentes”. Una pregunta que iba acompañada de la imagen de una señal de tráfico: la de un triángulo con los bordes rojos y, en el interior, un montículo de dos partes.

La respuesta correcta es: un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado. Una vez veamos la señal cuando estemos conduciendo debemos tener cuidado y rebajar la velocidad porque el vehículo puede acabar derrapando o saliéndose de la calzada.









Cuáles son las 10 preguntas que todos fallan



En cualquier caso, esta no es la única pregunta que la mayoría de aspirantes a sacarse el carnet teórico de conducir suelen fallar. Hay una lista de hasta diez preguntas que suelen ser el tropezón con el que la mayoría se encuentra. Aunque seguro que ya te has encontrado alguna si has hecho tests para prepararte, coge papel y boli y apunta si dentro de poco tienes pensado presentarte.

La primera: Un tractor que arrastra un remolque, ¿qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado? La respuesta correcta es 25 kilómetros por hora, ya que al llevar remolque la velocidad límite se reduce de 40 a 25 kilómetros por hora. La segunda pregunta es: Esta señal… (se trata de una señal rectangular, de color grisáceo, en la cual podemos ver la silueta de una bicicleta blanca en el centro). En ese caso, la respuesta correcta es que indica una vía reservada para peatones y ciclos.









La tercera es: Al salir marcha atrás de un estacionamiento con su vehículo, el cual dispone del sistema de alerta de tráfico cruzado, debe saber que este sistema (la respuesta: emitirá un aviso sonoro y/o visual cuando detecte un vehículo aproximándose). La cuarta es “El vehículo derivado de turismo está destinado a…”, a lo que habría que responder: “servicios o a transporte exclusivo de mercancías”.

La quinta: ¿Cuál es la sanción por utilizar, sujetando con la mano, el teléfono móvil mientras se encuentra en un semáforo en rojo? La respuesta es que es una pérdida de 6 puntos y 500 euros. La sexta: ¿Puede el vehículo de movilidad personal tener sillín? Respuesta: Sí, si está dotado de sistema de autoequilibrado. La séptima: Si los paneles de mensaje variable indican que los turismos con distintivo ambiental B pueden circular por un carril VAO, ¿Qué ocupación mínima debe tener el vehículo? Y la respuesta: Un ocupante.

La octava: A partir de esta señal que se encuentra situada en un puerto de montaña, ¿a qué velocidad máxima podrán circular los turismos y las motocicletas? (Se trata de una señal rectangular, con una parte roja en la mitad superior, un prohibido a vehículos de más de 3,5 toneladas y una señal de neumáticos con cadenas) Y la respuesta es que a 30 km/h. La novena: ¿A qué velocidad máxima puede adelantar una motocicleta en esta carretera? (se trata de una carretera de dos carriles, uno en cada sentido, sin arcén) siendo la respuesta a 90 km/h. Por último, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo en una vía urbana con plataforma única de calzada y acera? Y la respuesta: 20 km/h.