La DGT es muy clara: trucos que "no funcionan" para eludir un control de drogas

El 21 de marzo de este año, hace apenas un mes, entraba en vigor la nueva Ley de Tráfico que entre otras medidas "incide (como nos informa la web de la Dirección General de Tráfico), sobre los elementos esenciales de la seguridad vial como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad. Con esta nueva Ley se incrementan el número de puntos a detraer en determinados preceptos, sin aumentar la cuantía económica".

En el caso del consumo de alcohol y drogas, lo ideal es no ponerse al volante. Pero aún hay quien dice aquello de que "una cervecita no te nubla la razón" o "con un porrito yo controlo". Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario: casi la mitad de los conductores muertos en el 2020 en accidentes de tráfico a los que se practicó una autopsia habían ingerido alcohol o alguna droga antes de sufrir el siniestro y todo pese a numerosas campañas de la DGT, en muchas ocasiones muy duras, que buscan disuadir, en especial a los jóvenes, para que no beban o consuman cualquier sustancia antes de ponerse al volante.

Desde Tráfico siempre se ha insistido en estas tres circunstancias:

• No conducir si se ha ingerido alcohol o drogas

• Impedir que se ponga al volante la persona que ha consumido alcohol y otras drogas

• No subir al vehículo con alguien que haya bebido o consumido estas sustancias

Y subraya que "relativizar los efectos que todas las drogas tienen en la conducción, solamente puede llevar, en el mejor de los casos a un hospital, pero también al cementerio y a la cárcel". Y te puede ocurrir a ti, no siempre pasa a los demás.

Pese a las advertencias, la DGT comprobó en diciembre de 2021 que hay conductores que se siguen subiendo al coche de forma temeraria. Durante una semana (del 6 al 12 de diciembre), 148.422 conductores fueron requeridos por la Guardia Civil para realizar la prueba de control de alcohol y otras drogas, con motivo de la campaña de concienciación y vigilancia del consumo de estas sustancias al volante y estos fueron los resultados: se realizaron más de 153.276 pruebas de alcohol y drogas; 3.175 dieron positivo (1.731 a alcohol y 1.444 a drogas). A 246 conductores se les han instruido diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por delitos contra la seguridad vial.

Más de 450 conductores son detectados cada día al volante habiendo consumido alcohol y otras drogas, resume la DGT y eso pese a que si eres pillado en un control de alcoholemia y drogas bajo los efectos del alcohol se pierden 6 puntos y hay que hacer frente a una multa de 1.000 mil euros.





Además, con la nueva ley de Tráfico, la tasa de alcohol para la conducción de ciclomotores, cuadriciclos ligeros, patinetes o bicicletas desde los 15 años es de 0.0 alcohol y drogas. Se prohíbe a los menores conducir cualquiera de esos vehículos bajo la influencia de sustancias estupefacientes. En el caso de los adultos, la nueva norma deja las tasas mínimas tal y como estaban. Para los conductores no profesionales o noveles, el castigo se impone a partir 0,5 gramos por litro de sangre o 0,25 miligramos por litro de aire espirado.





No hay trucos para evitar que te pillen

Siempre hay quien cree que puede utilizar remedios "caseros" para pasar sin sanción el control de la Guardia Civil. Craso error. Esos atajos sirven de poco como advierte la Dirección General de Tráfico.





En realidad, lo único que funciona es lo que decía este viejo, pero siempre vigente, eslogan de la DGT : "Saca tus drogas de la circulación".