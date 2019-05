Devuelven un libro a una biblioteca 80 años después de llevárselo prestado

A quién no se le ha olvidado alguna vez comprar el pan, la leche, dónde había dejado aparcado el coche, renovar el DNI y plantarte en el aeropuerto con el documento caducado. Pero lo del protagonista de esta historia es de traca. Estuvo más de 80 años sin devolver un libro que había cogido prestado de la biblioteca.

Fue un 23 de julio de 1937, en la biblioteca del condado de Donegal, al oeste de Irlanda, y el libro escogido “The White Owl” (El Búho Blanco) de Annie MP Smithson. Han sido los familiares de nuestro protagonista los que, haciendo limpieza general, encontraron el libro y lo devolvieron.

Denis McGeady, que es el actual bibliotecario, no daba crédito a la devolución que le estaban efectuando y ponía en twitter que “mejor tarde que nunca”. Se trataba, además, de una primera edición publicada ese mismo año y que el volumen debía estar nuevo en su momento.

Ahora es un libro viejo y deteriorado, pero claro, han pasado más de 80 años. El bibliotecario quiere exponer el ejemplar junto con recortes de prensa de la época.

