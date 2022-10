DetrásdelaCifra, la campaña que pone voz y rostro al cáncer de mama

El Grupo GEICAM de investigación en cáncer de mama ha lanzado #DetrásdelaCifra, una campaña para mostrar el verdadero impacto del cáncer de mama sobre las personas y visibilizar que, detrás de cada porcentaje, existe una historia personal.

"Yo soy esa de cada ocho. Déjame que te cuente qué hay detrás de esa cifra. Me llamo Emilia, me diagnosticaron la enfermedad hace dos años en plena pandemia. Fue como una gran ola, lo primero que pensé fue en curarme y poder seguir estando con mi hija de dos años. El 2 de febrero de 2021 volví a nacer cuando me dijeron que el tumor había remitido gracias al tratamiento".

Así es como se presenta Emilia, una de las protagonistas de la campaña de Geicam que arranca con la idea de la gran presencia de datos y porcentajes que hay en torno al cáncer de mama, que afecta a una de cada ocho mujeres y uno de cada cien hombres en nuestro país. En total, 34.000 personas son diagnosticadas cada año en España.

Belén también participa en la campaña; ella recibió su diagnóstico a los 38 años y, tras haber logrado frenar la enfermedad con el tratamiento, tuvo una recaída. Después de 10 años se encuentra bien y es madre.

El cáncer de mama metastásico se da en uno de cada tres diagnósticos precoces; María, médico de 47 años, es una de ellas. "Durante 12 años, me creía curada. Trabajé mucho, como madre, como médico y como ama de casa, hasta que en febrero de 2020 me detectaron metástasis óseas y más tarde lesiones también en el hígado, que me cambiaron la vida", relata en otro de los vídeos.

"Las cifras son herramientas para medir lo que hacemos y lo que ganamos para comunicarnos y para mejorar. Son necesarias, pero detrás de cada número hay una historia, una persona", explica Álvaro Rodríguez- Lescure, miembro de GEICAM y jefe del servicio de Oncología del Hospital General Universitario de Elche.

Geicam ha querido focalizar parte de la campaña en la importancia de la investigación y con ella también pretende concienciar sobre la necesidad de promover ensayos clínicos y de apoyar la investigación académica, cooperativa e independiente para la mejora del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.