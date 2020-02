Detenido un instagramer por fingir que estaba infectado de coronavirus en pleno vuelo y provocar el caos

El instagramer James Potok, de 28 años y residente en Vaughan (Canadá), tenía un claro objetivo: ganar más seguidores a través de la enfermedad que más asusta en estos momentos, el coronavirus. Y lo hizo, ni más ni menos, que en pleno vuelo. Iba en un avión que cubría la ruta Toronto-Montego Bay (Jamaica), y, después de que despegara, gastó una broma a todos que le salió cara.

Comenzó a grabarse hablando del coronavirus y su fingida enfermedad: "¿Pueden prestarme atención, pueden prestarme atención? Acabo de volver de la provincia de Hunan", comentaba. Más tarde se justificaría: "Soy un artista y cualquier publicidad para mi es buena. Esperaba una reacción en los pasajeros, no que el vuelo se parara".

Y es que dos pasajeras también afirmaron que Potok se cercioró de decir que se trataba de "una de las ciudades capitales de China y que es el centro del coronavirus". "Me encuentro gravemente enfermo", sentenció el joven, mientras que la gente empezaba a inquietarse y a preocuparse. Una de las pasajeras relataba: "Mi madre se preocupó mucho y pidió mascarillas".

Ante la alerta creada, el avión siguió el protocolo establecido y volvió a Toronto. Al llegar, el joven fue llevado a un lugar especializado para hacerle los análisis pertinentes, cuando constataron que no estaba enfermo, se avisó a las autoridades y se procedió a su detención por todo el caos causado. Eso después de hacer que todos los tripulantes y viajeros tuvieran que volver a casa.

"Arruiné el vuelo a unas 200 personas. Pido disculpas, fue de muy mal gusto", se excusaba después James Potok. El próximo 9 de marzo se someterá a los tribunales canadienses por un delito similar al de desorden público.

Flight to Jamaica was forced to return back to Toronto after an unruly passenger made a claim that he has the coronavirus.

Westjet said, "out of an abundance of caution,” the flight crew followed all protocols for infectious disease on borad.#coronavirus pic.twitter.com/Wm6eNIRJeO