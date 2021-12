Detenido un conductor con un carné falsificado que llevaba un bebé sin sistema de retención

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Agentes de la Unidad de Integral de Hortaleza de la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un individuo por un delito de falsedad documental porque conducía con un carné falso y con un menor de edad sin sistema de retención infantil, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Los hechos tuvieron lugar el lunes a las 14 horas cuando agentes del distrito patrullaban de forma preventiva cuando dieron un alto a un vehículo. Su conductor, un hombre de 30 años, viajaba con su hijo de pocos meses de vida sin sistema de retención de ningún tipo, cuando es obligatorio.

Además, cuando entregó su carné de conductor peruano, un agente sospechó de que era falso. Por ello, el documento fue enviado a la Unidad de Documentoscopia de la Policía Municipal, que determinó que no era verdadero. Además, el coche no había pasado la ITV y no contaba con el seguro en vigor obligatorio.

Por ello, este individuo fue arrestado acusado de un delito de falsedad documental y otro posible contra la seguridad vial. Tras declarar en la comisaría de Hortaleza, fue puesto a disposición judicial.

