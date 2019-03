Detectadas en Turquía unidades falsificadas del kit de accesorios para nebulizador de Hangzhou Medtec Medical Devices

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha tenido conocimiento, a través de las autoridades competentes de Reino Unido, de la distribución en el mercado turco de unidades falsificadas de un kit de accesorios para nebulizador, fabricado por la empresa china Hangzhou Medtec Medical Devices.

De acuerdo a la información facilitada, Hangzhou Medtec Medical Devices, tras recibir una consulta sobre el kit de accesorios para nebulizador con número de lote 201711001, comprobó que el etiquetado del mismo no era suyo y confirmó que no habían comercializado este kit en Turquía.

La AEMPS no cuenta con ninguna comunicación de comercialización del citado producto en el mercado español, pero, teniendo en cuenta que no se puede descartar que los productos falsificados se introduzcan a través de distribuidores no autorizados o a través de Internet, ha recomendado examinar "atentamente" los productos antes de usarlos, teniendo en cuenta que la información tiene que estar en español.

Asimismo, ha recomendado no utilizar un producto del que se sospeche que pueda estar falsificado y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias por correo electrónico o al teléfono 91 822 52 89, incluyendo los datos de la empresa que les ha suministrado el producto.