La detección precoz de problemas auditivos en menores permite vida normal

Cerca de 200 profesionales de diversas especialidades sanitarias analizan en Pamplona los últimos avances en la detección y el tratamiento precoz de los problemas auditivos en la infancia, un problema que sufren 3 o 4 de cada mil menores y que con un abordaje a tiempo y correcto permite una vida normalizada.

Se trata del curso "Actualización y avances sobre atención temprana de los niños con dificultades auditivas", organizado por la Asociación Española de Audiología y que persigue romper con ideas negativas hacia los sistemas que posibilitan la audición (implantes cocleares y audífonos) y presentarlos al nivel de otros productos de uso común, como pueden ser unas gafas.

En este sentido Isabel Olleta, miembro del comité científico, ha destacado este viernes en declaraciones a EFE que si hay problemas auditivos de nacimiento se detectan con una prueba que se hace a todos los bebés y para los tres meses se tiene ya un diagnóstico con el que tomar las decisiones que corresponda en cada caso teniendo en cuenta la opinión de los distintos especialistas.

Queda, sin embargo, "un tanto por ciento no muy grande de hipoacusias diferidas, por una predisposición genética a la sordera, lo que obliga a estar siempre alerta", ha dicho, y agregado que "si a los dos años y medio o tres el menor tiene problemas de lenguaje hay que valorar la audición".

Olleta ha puesto en valor no solo los avances que permiten la detección precoz sino también la de los propios tratamientos, empezando ya hace años por los implantes cocleares que se emplean en casos de "hipoacusia profunda", en los que los audífonos no son suficiente y "si no oyen no hablan", una "sordomudez que ahora es muy difícil encontrar".

Y es que la atención temprana "incide de 0 a 6 años pero sobre todo de 0 a 3, la etapa en la que se sabe que si no se oye bien y no se rehabilita el lenguaje bien, van perdiendo posibilidades en los distintos aprendizajes", de ahí que según Olleta sea también fundamental la figura en los centros educativos del "maestro de audición y lenguaje".